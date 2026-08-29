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Öte yandan yeni transfer Kojo Peprah Oppong da Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını bitiren sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Samsun'a gidecek.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 pas çalışmaları ve yapan takım, antrenmanı dinlenmeye yönelik çalışmalar, taktiksel ve bireysel provalarla noktaladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

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