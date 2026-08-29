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Liverpool, gelecek hafta ligin yeni ekiplerinden Ipswich Town ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, Premier Lig'in 2. haftasında Nottingham Forest'la karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında Ndoye'un golüyle geriye düşen Kırmızılar, Isak'ın 60. dakikada gelen golüyle 1-1 beraberliği sağladı. Gibbs-White'ın penaltı golüyle tekrar yenik duruma düşen Liverpool, 82. dakikada Munoz'un kaydettiği golle durumu 2-2'ye getirdi. Geri kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca maç bu sonuçla tamamlandı. Ligin ilk haftasında da Newcastle United ile 2-2 berabere kalan İngiliz ekibi, galibiyetle tanışamadı.

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