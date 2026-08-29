AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, teşkilat olarak kent merkezi, ilçeler ve köylerde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, üye sayısının 44 binin üzerine çıktığını ve yıl sonuna kadar 45 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti Bingöl İl Başkanlığı tarafından kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelindi. Programa AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, İl Başkanı Yılmaz Seven, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu, AK. Parti Kadın Kolları Başkanı Maşife Gündoğdu ve Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan katıldı.

AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, Bingöl'e hizmet ve yatırımların kazandırılması noktasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın önemli destek sunduğunu belirterek, 'Şu anda bu hizmetlerin getirilmesi noktasında çok büyük bir avantajımız var. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz. Ben huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hizmetler noktasında, Bingöl'e yapılacak yatırımlar noktasında her kapısını çaldığımızda bütün hizmetlerin Bingöl'e gelmesi için ciddi bir gayret gösteriyor, ciddi bir destek veriyor. Onun gücüyle birlikte biz Bingöl'deki hizmetleri çok daha rahat bir şekilde yapma fırsatına kavuşmuş oluyoruz. Bu anlamda cumhurbaşkanı yardımcımıza ve sizlere bu konuda çok teşekkür ediyorum' dedi.

Teşkilat çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Seven, 'Bizler de teşkilat olarak geldiğimiz günden beri AK Partimizin üye sayısını 2023 yılında 34-35 bin seviyesinden şu anda 44 binin üzerine çıkardık. İnşallah yıl sonu itibariyle bu yeni üyelerimizi 45 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl içerisinde nisan ayından bugüne kadar 8 binin üzerinde mevcut üyemizi de ziyaret ettik. Hem ilçelerimizde, hem köylerimizde, hem Bingöl merkez olmak üzere. Dolayısıyla bizler de teşkilatçılığın gereği neyse onu yapmaya özen gösteriyoruz, gayret gösteriyoruz. Bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Hizmetlerin yapılması ve takibi noktasında da vekillerimizden Allah razı olsun, ellerinden geleni yapıyorlar. 7-24 saat aradığımızda kendilerine çok rahat bir şekilde ulaşıp Bingöl'ün sorunlarını, vatandaşımızın isteklerini, taleplerini çok rahat bir şekilde iletme fırsatı buluyoruz' diye konuştu.

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl'ün ortak payda olduğunu vurgulayarak, 'Bingöl hepinizin üstünde. O yüzden de Bingöl'ün geleceği noktasında siyasi irade hangi parti olursa olsun, hangi düşünce olursa olsun, hangi fikir olursa olsun bu çatı altında birleşmeli. Bir defa Bingöl'ün dününü, bugününü, yarınını bir masaya yatırma noktasında bakış açımızı ortaya koyarken Bingöl nereden nereye geldi onu bir görmek lazım. Akabinde de Türkiye nereden nereye geldi ona bir bakmak lazım' ifadelerini kullandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata ise Türkiye ve Bingöl'ün 2002'den bugüne önemli bir değişim geçirdiğini belirterek, sağlık, eğitim, spor, sosyal politikalar, turizm, kentsel dönüşüm ve ulaşım alanlarında kentte önemli yatırımların hayata geçirildiğini söyledi.

Program, gazetecilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.