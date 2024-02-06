6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin birinci yıl dönümünde yurt genelinde anma törenleri düzenlendi.

Depremde binlerce insanın yaşamını yitirdiği Hatay'da anma etkinliğine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların protestosuyla karşı karşıya kaldı. Bakan Koca konuşma yaptığı sırada yuhalandı. Bakan Koca alandan ayrılırken ıslık sesleri yükseldi.

Deprem bölgesinde protesto edilen Bakan Koca sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu.

Bakan Koca, ''Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların ruhunu incitir. Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil.'' ifadelerini kullandı.