Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol Türkiye Finalleri'nde Denizli Erkek Karması, altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Uşak'ta gerçekleştirilen 1. Etap ve Bursa'da oynanan 2. Etap müsabakalarının ardından Türkiye Finalleri'ne yükselen ANALİG Denizli Hentbol Karması, 23-28 Ağustos tarihleri arasında Kırıkkale'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda sahaya çıktı.Beş gün süren zorlu mücadelelerde 4 karşılaşma oynayan Denizli Karması, yarı finalde Erzurum temsilcisini, finalde ise Batman temsilcisini yenerek Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Hentbol Federasyonu Denizli İl Temsilcisi İsmail Başka, 'Sporcularımızın ve teknik kadromuzun özverili ve disiplinli çalışmaları altın madalyayı getirdi. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, bizlere inanan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum.' Dedi.

Denizli'ye Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonu unvanıyla dönen Hentbol takımıni tebrik eden Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, şampiyonlukta emeği geçen sporcular, antrenörler ve Hentbol İl Temsilciliğine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.