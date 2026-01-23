Tartışmanın odağında CHP’li vekillerin kürsüye getirmeye çalıştığı sembolik “maket tabut” vardı.

Görüşmelerin 6-7. maddeleri üzerine CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emeklilerin durumuna dikkat çekmek amacıyla kürsüye “maket tabut” getirmek istedi. CHP cephesi bu eylemi, teklifin emeklileri mağdur edeceğine yönelik sembolik protesto olarak sundu. AK Parti milletvekilleri ise bu materyalin Meclis içtüzüğüne aykırı olduğunu ileri sürerek engel olmaya çalıştı.

Bu itirazlar, salon içinde CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında sözlü tartışmanın ötesine geçerek tansiyonun yükselmesine yol açtı. Bazı kaynaklar tartışmanın fiziksel müdahaleye varan anlar içerdiğini, yumruklaşma iddialarının da gündeme geldiğini aktarıyor.

Genel Kurulu yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan, olayın büyümesi ve disiplinin sağlanması için birleşime yaklaşık 5 dakika ara verdi. Aranın ardından görüşmeler tartışmalı şekilde devam etti.

CHP ve AK Parti Cephelerinden Tepkiler

– CHP kanadı, eylemin Meclis’teki emekli aylıkları tartışmasının “sokağa yansıyan tepkisinin bir yansıması” olduğunu belirterek eleştirilere yanıt verdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partilerin içtüzük ve uygulamalarda esneklik gösterilmesi gerektiğini savundu.

– AK Parti cephesi, Genel Kurul’da çalışma düzeni ve içtüzük kurallarına uymanın önemine vurgu yaparak, “Meclis’in çalışma barışını bozan materyallerin kürsüye getirilmesine izin verilemeyeceğini” belirtti.

Teklif Görüşmelerinin Sonucu

Yaşanan tartışmaların gölgesinde de olsa, TBMM Genel Kurulu en düşük emekli aylığını artırmayı da içeren söz konusu kanun teklifini kabul etti.

TBMM Genel Kurulu’nda 23 Ocak’ta emekli aylıkları düzenlemesi görüşmeleri sırasında CHP’li vekilin “maket tabut” ile kürsüye çıkma girişimi gerginliğe yol açtı; AK Parti’nin tepkisiyle tartışma büyüdü ve birleşime ara verildi. Görüşmeler daha sonra tartışmalı şekilde devam etti ve teklif kabul edildi.