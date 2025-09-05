Adalet duygunuz ve davranışınız kişiye ve yakınlığınıza göre değişiyorsa güç o zaman tehlikeli olacaktır. Her güç teklifini kabul etmeden birkaç kez düşünüz… Ekstra güç size çevrenize, dünyaya olumlu ve olumsuz neler katacak, neler alıp götürecek?

Değişmek istemese de değiştirir. Hadi iyimser olalım. Derece derece diyelim.

Herkesin bildiği bir konu. Ama bu konuyla ilgili ya zıları okumaktan hoşlanılıyor. Çünkü okurken herkes kendini olduğundan güçlü haliyle hayal ediyor.

Hadi itiraf edin! Bir anlık fazladan güç bile yüzünüzün şeklini değiştirdi, vücudunuzu gevşetti, arkanıza biraz daha yaslandı nız...

Nasıl! Güzel mi?

Güç Nimetleri

Şimdi gelsin bakalım güç nimetleri:

1- Kendiniz için nimetler:

a) Mevcut çalıştığınız yerde yükseldiniz:

- İntikamın açığa çıkması veya kolaylaştırıcılık.

- Sizinle beraber yükselecekler, düşecekler, gidecek ve kalacak lar var.

- Herkes emrinizi yerine getiriyor. (İç sesiniz Allah’ım beni başarılı kıl veya ben neymişim be abi.) Geçmişte yanlış görülenlerin düzeltilmesi vs.

- Fiziki değişiklikler var.

b) Başka bir kuruma üst pozisyonda geçtiniz: Yeni her şeyi yapabilirsiniz.

Dost var düşman var, eski yönetimin adamları var. Ama güç sizde. Yeni yerde yeni insanlara daha çok kasılabilir misiniz?

‘Her şeye yeniden başlayabilirim’ diyebilir misiniz?

Çok sert veya yumuşak hangi tarzı benimsersiniz! (Ego durumuna bağlı)

c) Çalıştığınız yeri satın aldınız... (Örnekleri var) Burası artık sizin. İsteyen kalır, istemeyen gider. Patron sizsiniz. (Hayatında ilk defa patron oluyorsa ve ego tavan yapmışsa ora da durmayın kaçın, kaçın!)

2- Çevreniz için nimetler:

- Bizim dayıoğlu-kızı / amcaoğlu-kızı / arkadaş orada x pozisyon da sözü geçer;

–Alırız bi sponsorluk, bağış. Ben söylerim ona beni kırmaz.

–Söyleyeyim sana da bir iş bulsun, ben söylerim ona beni kırmaz.

–Söyleyeyim stajını orada yaparsın, ben söylerim ona beni kırmaz.

- Biraz şirketine / kuruma alışsın söyleyeceğim beni de oraya alsın. Bulur artık orada bana bir iş.

Örnekleri çoğaltabilirsiniz... Bu yazıyı okuyan kimin aklından hayatının bir döneminde bu veya buna benzer düşüncelerden geçmedi.

Ülkemizde güç sahibi olan yaşanılan topumun güç ve güçlülere yüklediği anlamla birlikte kendini değişmek zorunda hissediyor. Ağırlığını birkaç kat artmış hissediyor. Hele bir de alkışçılar, köpürtenler varsa etrafında, bilgisi o köpüklerin arasında kaybolup gidiyor.

HER AN ŞİRAZE KAYABİLİR

Naçizâne bir tavsiye! Elinize bir miktar güç, koltuk, imkân vb. geç tiğinde önce şunu düşünün:

“Ben bu kavramları nasıl algılıyorum, benim için anlamı nedir? Bu güç, yetki başkasında olsa ne düşünürdüm. Ben güce, mev kiye, koltuğa hangi anlamı verdim? Benim kendimi anlatmam, değerli hissetmem için bu güç unsurlarına ihtiyacım var mı? Cevap ‘evet’ ise dikkat! Her an şiraze kayabilir. ” Cevap ‘hayır’ ise sağlamsınız ama yine de dikkat! İnsanoğlu beşer şaşar, zaafları vardır, bir anda kendini kaybedebilir, şeytan güzel görünür. Güç güçlendirir veya yok eder... Adalet duygunuz ve davranışınız kişiye ve yakınlığınıza göre değişiyorsa güç o zaman da tehlikeli olacaktır. Sözün özü; her güç teklifini kabul etmeden birkaç kez düşü nüz, ekstra güç size çevrenize, dünyaya olumlu ve olumsuz neler katacak, neler alıp götürecek.