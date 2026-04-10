Ticari ve kişisel kullanıma yönelik araçlarıyla sektörde farklılaşıyor

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz Türkiye’de sundukları modellerle premium segmentte en çok tercih edilen marka olduklarını belirterek, “Müşteri odaklı bakış açımız bizim en güçlü özelliklerimizden. Birçok üstyapı çözümüyle müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz Sprinter ile en fazla minibüs koltuk varyantlı ürün gamına sahip markayız. Turizm sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde araçlarımızı uyarlıyor, farklı şekillerde kişiselleştirilebilen araç içi düzenlemeler ve donanımlar sunuyoruz. Yolcu taşımacılığında en çok aranan modelimiz Sprinter, orijinal minibüs olarak en çok tercih edilen aracımız olarak öne çıkıyor.” dedi.

Turizmin taşıyıcı gücü Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, 1995 yılında Sprinter modeliyle hafif ticari araç segmentinde bir devrim yaratırken olağanüstü çok yönlülüğü, güvenilirliği, yüksek konfor seviyesi ve otomobil benzeri sürüş özellikleri ile öne çıktı. Türkiye’de 30 yıldır farklı kullanım amaçlarına uygun çok sayıda versiyonuyla Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın amiral gemisi olan Sprinter, özellikle müşteri ve endüstriye özgü ihtiyaçlara uyum sağlama yeteneğiyle öne çıkıyor. Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan turizm sektöründe müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanarak farklı şekillerde kişiselleştirilebilen araç içi düzenlemeler ve donanımlar sunuluyor.

Konfor Turizmin Merkezi: Vito

25 yılı aşkın süredir her türlü sektörde kendini kanıtlayan Mercedes-Benz Vito, yolcu taşımacılığında Tourer ile çözümler sunuyor. 8+1 koltuklu Vito Tourer, turizm sektöründeki ihtiyaçlara yönelik çözümleriyle her zaman ilk tercih edilen modellerden biri olmaya devam ediyor. Modüler koltuk düzeni, optimize edilmiş iç mekân ergonomisi ve yüksek taşıma kapasitesiyle turizm ve transfer hizmetleri sunan işletmeler için ideal bir seçenek olan Vito Tourer, Mercedes-Benz’in üstün sürüş güvenliği teknolojileri ile yakıt verimliliğini birleştiriyor. Sahip olduğu güvenlik ve yardımcı sistemlerle de sürücülere ve yolculara gelişmiş işlevler sunuyor.