Açıklanan verilere göre, katılımcıların fonlarının 1 trilyon 158,4 milyar TL’si faizli, 828,8 milyar TL’si ise faizsiz fonlardan oluştu. Bu dağılım, sistemde hem geleneksel hem de katılım esaslı ürünlere olan ilginin devam ettiğini gösterdi.

Devlet katkısı fonlarında da önemli bir büyüklük dikkat çekti. Toplam 257,6 milyar TL seviyesindeki devlet katkısının, 226,7 milyar TL’si faizli, 30,9 milyar TL’si ise faizsiz fonlarda değerlendirildi.

Öte yandan BES’teki katılımcı sayısı da artışını sürdürerek 10 milyon 222 bin 839 kişiye ulaştı. Böylece sistem, hem fon büyüklüğü hem de katılımcı tabanı açısından istikrarlı yükselişini devam ettirmiş oldu.