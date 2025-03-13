TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni başkan Konukoğlu’nu tebrik ederken, 2009 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Ali Sabancı’ya da teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin Türkiye’de daha fazla konuşulmasını ve gelişmesini TOBB Kadın ve Genç Girişimci Kurulları’na borçlu olduklarını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu: “Girişimciliği Desteklemek Önceliğimiz”

Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada TOBB olarak girişimciliği her zaman desteklediklerini ifade etti. “Ali Sabancı, vizyoner yaklaşımı ve liderliği ile girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağladı. Önümüzdeki dönemde de genç girişimcilerin yanında olacağından şüphemiz yok. Yeni Başkanımız Turgut Konukoğlu’nun da dinamizmi ve vizyonu ile kurula büyük katkılar sunacağına inanıyoruz” dedi.

Konukoğlu: “Girişimci Ekosistemini Güçlendireceğiz”

Yeni başkan Turgut Konukoğlu, girişimciliği ülke gündeminde tutmaya devam edeceklerini belirterek, girişimci sayısını artırmanın önemine dikkat çekti. “Hep birlikte yenilikçi projelerle geleceği şekillendirecek ve ekosistemi daha güçlü, sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Ali Sabancı’dan Destek Mesajı

Görevini devreden Ali Sabancı ise Konukoğlu’na başarılar dilerken, bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya devam edeceğini belirtti. TOBB Genç Girişimciler Kurulu’nun temellerinin atıldığı 16 yıl öncesine değinen Sabancı, girişimciliği teşvik eden çalışmaların meyvelerini vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turgut Konukoğlu Kimdir?

Gaziantep doğumlu Turgut Konukoğlu, SANKO Holding ve SANKO Enerji’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü’nden mezun olan Konukoğlu, Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) Liderlik Eğitim Programını tamamladı. Kariyerinde birçok önemli görev üstlenen Konukoğlu, SANKO Enerji Grubu’nda İş Geliştirme Direktörü, Satış Grubu Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Enerji Grubu Başkan Yardımcısı ve CEO pozisyonlarında bulunarak sektördeki deneyimini pekiştirdi.

Yeni dönemde TOBB Genç Girişimciler Kurulu’nun daha etkin çalışmalara imza atması beklenirken, Konukoğlu’nun liderliğinde genç girişimciliğin desteklenmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.