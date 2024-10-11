Bingöl, Türkiye'deki yemek fiyatlarının genellikle Avrupa ülkeleri ve diğer turistik destinasyonlarla karşılaştırıldığında daha yüksek seviyelerde olduğunu, bu durumun sektördeki oyuncular için hem avantajlar hem de zorluklar doğurduğunu belirtti. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmaların ve yerel enflasyonun etkileriyle birlikte, yeme-içme sektörünün maliyetleri artarken, fiyatların da yükseldiğine dikkat çekti.

TÜRES Başkanı Bingöl, Türkiye'deki yüksek yemek fiyatlarının turizm sektörü üzerindeki olası etkilerine de değindi. Turistlerin ülkeye yapacakları ziyaretlerde yemek masraflarının yüksek olmasının seyahat bütçelerini etkileyebileceğini ve tercihlerini yönlendirebileceğini söyledi. Ayrıca yerli halkın da gündelik yaşamlarında yemek harcamalarının büyük bir payını oluşturduğunu ve bu durumun tüketici harcamaları üzerinde genel bir etkiye sahip olduğunu ekledi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl'ün geçtiğimiz dönemlerde 'Restoranların bütün menülerde yüzde 10 indirim yapması' konusundaki çağrısı da İstanbul'daki TÜRES'e üye olmayan restoranlarda karşılık bulmamıştı.

Türkiye'nin gastronomi ve yemek kültürü zenginliğiyle tanınan bir ülke olduğunu belirten Bingöl, sektördeki tüm paydaşların fiyatlandırma politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini ve dengeli bir yaklaşımla kaliteyi korurken, erişilebilirliği artırmanın önemine değindi.