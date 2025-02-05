Dava Süreci ve Mahkemenin Kararı

TÜİK’in enflasyon hesaplamalarında kullandığı ürün fiyatlarını paylaşmaması ve davanın reddini talep etmesine rağmen, Ankara 6. İdare Mahkemesi, duruşmalı yargılama yapılmasına karar verdi. TÜİK tarihinde bir ilk olan dava, 3 Mart 2025’te saat 09:30’da görülecek.

Mahkemeye, davayı açan Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz ve davaya müdahil olan emekli dernekleri ve sendikaların yöneticileri ile üyeleri katılacak. Duruşmaya katılacak örgütler arasında:

🔹 Tüm Emekliler Derneği

🔹 Emekli ve Emekçiler Derneği Federasyonu

🔹 Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası

🔹 Üniversite İdari Personel Sendikası

🔹 Mühendis Teknik Hizmetler ve Diğer Tarım Orman Hizmetleri Çalışanları Sendikası

🔹 Büro-İş Sendikası

🔹 Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sendikası

🔹 Birleşik Emekliler Sendikası bulunuyor.

Milyonları Etkileyebilir

TÜİK’in enflasyon hesaplamalarının doğru olup olmadığına dair verileri açıklamak zorunda kalabileceği bu dava, emekliler, memurlar, işçiler ve asgari ücretliler için belirlenen zam oranlarının yeniden hesaplanmasına yol açabilir.

Milyonlarca kişinin maaşlarını doğrudan etkileyebilecek bu davanın sonucu, ekonomik gündemin en kritik başlıklarından biri olmaya devam edecek.