Sektörün genel tablosuna bakıldığında, toplam üretimin yüzde 60,4 gibi büyük bir bölümünü yetiştiricilik ürünleri sırtlarken, deniz balıkları avcılığı yüzde 33,4'lük bir pay elde etti. Geriye kalan üretimin yüzde 3,1'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,1'ini ise iç su avcılığı oluşturdu.

Söz konusu dönemde avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 410 bin 428 ton, yetiştiricilik üretimi ise 626 bin 591 ton olarak kayıtlara geçti. Su ürünleri avcılığı genel toplamda yüzde 15,3 artış kaydederken, bu alandaki alt kırılımlar farklı eğilimler ortaya koydu. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 17,3 oranında güçlü bir yükseliş grafiği çizerken, iç su ürünleri avcılığında ise yüzde 4,3'lük bir daralma yaşandı.

Denizlerden avcılık yoluyla sofralara gelen balık miktarı 2025 yılında 346 bin 366 tonu buldu. Tür bazında yapılan incelemede, Karadeniz ve Türk mutfağının vazgeçilmezi olan hamsi, 245 bin 261 tonluk avlanma miktarıyla liderliğini açık ara korudu. Hamsiyi takip eden diğer önemli türler ise 28 bin 388 ton ile çaça ve 19 bin 667 ton ile sardalya oldu.

Yetiştiricilik sektörü de büyüme trendini sürdürerek 2025 yılında yüzde 8,6 oranında bir artış yakaladı. Havuz ve kafeslerde gerçekleştirilen bu üretimin 440 bin 817 tonu denizlerde kurulmuş tesislerde elde edilirken, 185 bin 774 tonluk kısmı iç sulardaki tesislerden sağlandı. Yapay üretimde öne çıkan türler incelendiğinde, iç sularda 185 bin 310 ton ile alabalık ilk sırada yer alırken, denizlerde ise 174 bin 859 ton ile levrek ve 164 bin 643 ton ile çipura sektörün itici gücü olmaya devam etti.