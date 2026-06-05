Yıllık Artış Yüzde 34'ü Aşarak Gerçekleşti
Nisan ayı verilerine göre H-ÜFE, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %34,62 oranında artış kaydetti. Endekste, 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında ise %35,43'lük bir artış grafiği oluştu. Yılın ilk 4 aylık periyodunu kapsayan, bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim ise %18,17 olarak hesaplandı. Aylık bazda bakıldığında ise Nisan ayında bir önceki aya göre %3,23'lük bir artış yaşandı.
Zirve Ulaştırma ve Depolama Sektöründe
Sektörel bazda incelendiğinde, hem yıllık hem de aylık artışlarda lokomotif sektörün "ulaştırma ve depolama hizmetleri" olduğu görüldü.
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Ulaştırma ve depolama hizmetleri, yıllık bazda %38,46, aylık bazda ise %4,45 artışla maliyet yükü en çok artan sektör olarak öne çıktı.
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Yıllık artışlarda ulaştırmayı, %34,04 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ile %32,44 ile idari ve destek hizmetleri takip etti.
Hizmet sektörünün diğer önemli kalemlerinden konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yıllık %31,79 (aylık %3,55), gayrimenkul hizmetlerinde yıllık %31,78 (aylık %3,40) ve bilgi-iletişim hizmetlerinde ise yıllık %29,91 (aylık %1,24) artış meydana geldi. Aylık bazda en sakin seyreden sektör ise %0,68 artışla mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler oldu.
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TÜİK, Nisan 2026 dönemine ait Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) rakamlarını duyurdu. Hizmet üretimindeki maliyet artışlarını ortaya koyan verilere göre, H-ÜFE Nisan ayında aylık %3,23, yıllık ise %34,62 artış gösterdi.
Maliyet artışlarının detayları ve sektörlerin karnesi ise şu şekilde gerçekleşti:
H-ÜFE Değişim Oranları (Nisan 2026)
|Dönemsel Kıyaslama
|Değişim Oranı (%)
|Aylık Değişim (Bir önceki aya göre)
|+ %3,23
|Yılbaşına Göre (Geçen yılın Aralık ayına göre)
|+ %18,17
|Yıllık Değişim (Geçen yılın aynı ayına göre)
|+ %34,62
|12 Aylık Ortalama
|+ %35,43
Sektörlerin Yıllık ve Aylık Performansı
Açıklanan verilerde en dikkat çeken unsur, ulaştırma kalemindeki hızlı yükseliş oldu. İşte hizmet ana sektörlerindeki değişim oranları:
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Ulaştırma ve Depolama: Yıllık %38,46 | Aylık %4,45 (Sektörlerin zirvesinde)
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Mesleki, Bilimsel ve Teknik Hizmetler: Yıllık %34,04 | Aylık %0,68
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İdari ve Destek Hizmetleri: Yıllık %32,44 | Aylık %3,27
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Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri: Yıllık %31,79 | Aylık %3,55
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Gayrimenkul Hizmetleri: Yıllık %31,78 | Aylık %3,40
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Bilgi ve İletişim Hizmetleri: Yıllık %29,91 | Aylık %1,24
Nisan ayı verileri, hizmet sektöründe maliyet baskısının özellikle lojistik ve ulaştırma kanadında yoğunlaştığını, bilgi-iletişim ve teknik hizmetlerde ise aylık bazda daha sınırlı bir artış yaşandığını gösteriyor.