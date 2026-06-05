Yıllık Artış Yüzde 34'ü Aşarak Gerçekleşti

Nisan ayı verilerine göre H-ÜFE, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %34,62 oranında artış kaydetti. Endekste, 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında ise %35,43'lük bir artış grafiği oluştu. Yılın ilk 4 aylık periyodunu kapsayan, bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim ise %18,17 olarak hesaplandı. Aylık bazda bakıldığında ise Nisan ayında bir önceki aya göre %3,23'lük bir artış yaşandı.

Zirve Ulaştırma ve Depolama Sektöründe

Sektörel bazda incelendiğinde, hem yıllık hem de aylık artışlarda lokomotif sektörün "ulaştırma ve depolama hizmetleri" olduğu görüldü.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri, yıllık bazda %38,46, aylık bazda ise %4,45 artışla maliyet yükü en çok artan sektör olarak öne çıktı.

Yıllık artışlarda ulaştırmayı, %34,04 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ile %32,44 ile idari ve destek hizmetleri takip etti.

Hizmet sektörünün diğer önemli kalemlerinden konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yıllık %31,79 (aylık %3,55), gayrimenkul hizmetlerinde yıllık %31,78 (aylık %3,40) ve bilgi-iletişim hizmetlerinde ise yıllık %29,91 (aylık %1,24) artış meydana geldi. Aylık bazda en sakin seyreden sektör ise %0,68 artışla mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler oldu.

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TÜİK, Nisan 2026 dönemine ait Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) rakamlarını duyurdu. Hizmet üretimindeki maliyet artışlarını ortaya koyan verilere göre, H-ÜFE Nisan ayında aylık %3,23, yıllık ise %34,62 artış gösterdi.

Maliyet artışlarının detayları ve sektörlerin karnesi ise şu şekilde gerçekleşti:

H-ÜFE Değişim Oranları (Nisan 2026)

Dönemsel Kıyaslama Değişim Oranı (%) Aylık Değişim (Bir önceki aya göre) + %3,23 Yılbaşına Göre (Geçen yılın Aralık ayına göre) + %18,17 Yıllık Değişim (Geçen yılın aynı ayına göre) + %34,62 12 Aylık Ortalama + %35,43

Sektörlerin Yıllık ve Aylık Performansı

Açıklanan verilerde en dikkat çeken unsur, ulaştırma kalemindeki hızlı yükseliş oldu. İşte hizmet ana sektörlerindeki değişim oranları:

Ulaştırma ve Depolama: Yıllık %38,46 | Aylık %4,45 (Sektörlerin zirvesinde)

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Hizmetler: Yıllık %34,04 | Aylık %0,68

İdari ve Destek Hizmetleri: Yıllık %32,44 | Aylık %3,27

Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri: Yıllık %31,79 | Aylık %3,55

Gayrimenkul Hizmetleri: Yıllık %31,78 | Aylık %3,40

Bilgi ve İletişim Hizmetleri: Yıllık %29,91 | Aylık %1,24 Bankacılık sektörünün kârı dört ayda 363 milyar lirayı aştı İçeriği Görüntüle