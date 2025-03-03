Ekonomistlerin Beklentilerinin Altında Kaldı

Ekonomi çevreleri, şubat ayında TÜFE’nin yüzde 3,00 seviyesinde artmasını ve yıllık enflasyonun yüzde 40,03’e düşmesini öngörüyordu. Ancak açıklanan veriler, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Elektrik fiyatlarındaki düzenlemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) katkı paylarındaki değişiklikler ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Ocak Ayındaki Artışın Ardından Yavaşlama Gözlendi

Ocak ayında TÜFE aylık bazda yüzde 5,03 artış göstermiş ve yıllık enflasyon yüzde 42,12 seviyesine ulaşmıştı. Şubat ayında enflasyonun hız kesmesi, 2025 yılına yönelik tahminler açısından önemli bir veri olarak değerlendiriliyor.

Yıl Sonu Beklentisi Revize Edildi

Piyasalarda 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,25 seviyesinde şekillenirken, geçtiğimiz ayki anketlerde bu beklenti yüzde 27,75 olarak belirlenmişti. Önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarındaki değişimler, gıda enflasyonu ve küresel ekonomik gelişmelerin enflasyon trendini nasıl etkileyeceği merak konusu.

Ekonomistler, mart ayındaki enflasyon rakamlarının enflasyonun yönü konusunda daha net bir tablo ortaya koyacağını belirtiyor.