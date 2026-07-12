Daha önce Soçi hattında yaşanan iki ülke arasındaki bürokratik ve ticari aksaklıkların ardından, Geo Grand Line Global firması lojistik akışın kesilmemesi adına rotayı Novorossiysk'e çevirdi. "Şampiyon Trabzonspor" isimli feribotla gerçekleştirilecek seferler, tek seferde 49 standart TIR ve 30 binek araç taşıma kapasitesine sahip.

İlk Sefer 12 temmuz 2026 Saat 14.00'te Trabzon Limanı'ndan kalkacak ilk gemi, 12 Temmuz Pazar günü saat 14.00'te hareket edecek. Temmuz ayı boyunca her 4 günde bir (16, 20, 24 ve 28 Temmuz) düzenli olarak tekrarlanacak seferlerin Rusya ayağından Trabzon'a dönüşleri ise 14 Temmuz'da başlayacak. Hatırlatmakta fayda var; seferlerde sadece TIR şoförleri seyahat edebilecek, sivil yolcu taşımacılığı yapılmayacak.