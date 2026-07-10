Tırsan Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde gerçekleştirilen teslimat törenine Kasva Uluslararası Taşımacılık Firma Sahibi Harun Erdem, Kasva Uluslararası Taşımacılık Firma Sahibi Ali Erdem ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Recep Öndal Demirci katıldı.

Kasva Uluslararası Taşımacılık, Düzce Kaynaşlı merkezli yapısıyla Avrupa hattında uluslararası taşımacılık faaliyetleri yürütmektedir. Firma; Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve İsviçre rotalarında mobilya, hammadde ve ADR yönetmeliğine uygun ürünlerin taşımacılığını gerçekleştirmektedir.

Kasva Uluslararası Taşımacılık Firma Sahibi Harun Erdem teslimat töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Nakliyecilik hayatımıza bir Tırsan ile başladık ve bugün işimizi büyüterek Avrupa’nın önemli hatlarında, farklı ürün gruplarına yönelik taşımacılık faaliyetlerimizi sürdürüyoruz Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve İsviçre rotalarında farklı yük gruplarını taşıyoruz. Tırsan’ı tercih etmemizde ilk elden tecrübe ettiğimiz, kaliteli üretimi, Türkiye ve Avrupa yol şartlarına uygunluğu, düşük işletme maliyeti, uzun vadeli kullanımda sunduğu güven ve güçlü servis ağı etkili oldu. Filomuzu büyütürken yatırımımızın sahadaki karşılığını Tırsan ile alacağımızı net olarak biliyoruz. Tırsan ile başladığımız nakliyecilik hayatımıza, yine Tırsan ile büyüyerek devam ediyoruz; önümüzdeki yatırımlarımızda da tercihimiz Tırsan’dır.”

Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Recep Öndal Demirci teslimat töreninde yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Kasva Uluslararası Taşımacılık, sektörümüzün içinde yetişen çalışkanlıkları ve girişimcilikleriyle güçlenerek büyüyen kıymetli iş ortağımızdır. Avrupa hattında mobilya hammaddeden ADR’ye farklı ürün gruplarına yönelik operasyonlarını sürdüren, yatırımlarını sahadaki ihtiyaçlarına göre planlayan firmalarımızdan biridir. Tırsan olarak tüm araçlarımızı, ödüllü Ar-Ge merkezlerimizdeki mühendislik birikimi ve kapsamlı test süreçleriyle geliştiriyor; farklı yol, yük ve kullanım koşullarında müşterilerimizin rekabetçiliğini arttıracak şekilde üretiyoruz Tırsan araçlarımız, Kasva Uluslararası Taşımacılık’ın güçlenerek büyüyen operasyonlarında rekabet güçlerini artıracaktır. İş birliğimizin önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam etmesini temenni ediyoruz. Hayırlı olsun.”