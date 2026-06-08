Denizli Büyükşehir Belediyesi, yerel üretimi canlandırmak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yem maliyetlerini düşürmek amacıyla dev bir projeyi daha hayata geçiriyor. Toprak verimliliğini ve hayvansal üretimi artırmayı hedefleyen '5'li Karışım Yem Bitkisi Tohumu Desteği' için ön başvuru süreci başladı.

'Üretime Destek, Çiftçimize Güç' ilkesiyle yola çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi, macar fiğ, yem bezelyesi, tritikale, kılçıksız buğday ve kışlık yulaftan oluşan yüksek besin değerine sahip 5'li karışım yem bitkisi tohumu ile kentteki yüzlerce üreticiye can suyu olacak. Proje kapsamında, 1 Eylül 2026 itibarıyla başlayacak 2027 yılı ÇKS kayıtlarında; fiğ, macar fiğ, adi fiğ, yem bezelyesi, tritikale, yulaf veya çavdar ürünlerinden herhangi birini ana ürün olarak beyan eden üreticilerin başvuruları kabul edilecek. Başvuru sahibinin Denizli'de ikamet etmesi ve ekim yapacağı arazinin Denizli il sınırları içerisinde yer alması gerekiyor. Desteklemeden aynı hanede yaşayan vatandaşlarımızdan sadece bir kişi yararlanabilecek.

Başvurular online ve ilçe merkezlerinden yapılabilecek

Çiftçiler başvurularını, 08-30 Haziran 2026 tarihleri arasında belediyenin resmi web sitesi www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesinden online olarak veya apps.denizli.bel.tr/5likarisimyemtohumudestegibasvuru/ adresi üzerinden yapabilecek. Ayrıca ilçe merkezlerinde bulunan DESKİ İlçe Hizmet Birimlerine başvuruda bulunarak yüz yüze müracaat edilebilecek. Destekten yararlanmak isteyenler, mesai saatleri içerisinde 0258 280 20 20 numaralı telefondan proje hakkında detaylı bilgi alabilecek. Hak sahibi olan üreticilere, başvuruların onaylanmasının ardından dağıtım gün ve saatleri SMS ve iletişim kanalları aracılığıyla bildirilecek.

'Bereketli bir sezon için çiftçimizin yanındayız'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tarım ve hayvancılığın can damarı olan küçük ve orta ölçekli üreticileri her şartta desteklemeye kararlı olduklarını belirterek, 'Denizli'mizin bereketli topraklarında alın teri döken, gecesini gündüzüne katarak üretime katkı sunan çiftçilerimizin yükünü hafifletmek bizim en önemli görevlerimizden biridir. Ekonomik şartların üreticimizi zorladığı bu dönemde, hayvancılığımızın en büyük gider kalemi olan yem maliyetlerini düşürmek amacıyla 5'li karışım yem bitkisi tohumu desteğimizi başlatıyoruz. Amacımız, topraklarımızın verimini artırırken, hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin de bütçesine doğrudan katkı sağlamaktır. Toprağına sahip çıkan, emeğini esirgemeyen tüm çiftçilerimizin her adımda yanındayız. Yeni üretim sezonunun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum; üreticimiz kazanacak, Denizli'miz büyüyecek' dedi.