Tırsan Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde düzenlenen teslimat töreni, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ev sahipliğinde; TCT Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Akşar, TCT Lojistik Karayolu Operasyon Direktörü Hasan Yeşilyurt, Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Özgür Ayçiçek’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye-Avrupa hattında parsiyel ve komple taşımacılık hizmetleri sunan TCT Lojistik, kara yolu, Ro-Ro bağlantılı kara yolu, deniz yolu ve hava yolu operasyonları gerçekleştiriyor. Farklı yük ve operasyon ihtiyaçlarına yönelik entegre çözümler geliştiren şirket, Çatalca’da bulunan gümrükleme depolama alanı ve uluslararası taşımalarının yanı sıra yurt içi dağıtım operasyonlarıyla da hizmet kapsamını genişletiyor.

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “TCT Lojistik yetkin ekipleriyle hem yurt dışı hem yurt içi taşımacılık hizmetleri sunan, operasyonlarını planlı yatırımlarla geliştiren değerli iş ortaklarımızdan biridir. Sayın Bahattin Akşar ile tanışıklığımız ve devam eden iş birliğimiz, bugün yeni bir yatırımla daha güçleniyor. Tırsan olarak araçlarımızı ödüllü Ar-Ge merkezlerimizde, farklı yol, yük ve operasyon koşullarına uygun şekilde geliştiriyor, test ediyor, onaylıyor ve üretiyoruz. Özel olarak geliştirilen araçlarımız da TCT’nin rekabet gücünü artıracaktır. TCT Lojistik ile iş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun.”

Tırsan'ın Lider Kalitesi ile Müşterilerimize En Verimli Hizmeti Sunuyoruz

TCT Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Akşar teslimat töreninde yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “TCT Lojistik olarak Türkiye-Avrupa hattında müşteri memnuniyetini merkezde tutan taşımalar gerçekleştiriyoruz. Ağırlıklı olarak parsiyel odaklı kara yolu taşımacılığı yapıyoruz. Operasyonlarımızda ihtiyaca göre Ro-Ro aktarmalı kara yolu seçeneğini değerlendirirken, deniz yolu ve hava yolu taşıma hizmeti de sunuyoruz. Ağırlığımız kara yolu taşımaları olunca treyler yatırımlarımızda kalite, dayanıklılık, verimlilik ve uzun vadeli kullanım performansını esas alıyoruz. Aynı zamanda yandan ve üstten yükleme imkanları da işimiz için oldukça büyük öneme sahip.

Yeni ekipmanlarımız, kusursuz dayanım ve operasyonel süreklilik gösteriyor. 110 adet yeni ekipmanımız ile filomuzun operasyonel gücünü, hizmetlerimizin kalitesini daha da artırıyoruz. Gelecek dönem de Tırsan ile iş birliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz.”