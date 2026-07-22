Karadeniz'de Türkiye ile Rusya arasındaki deniz taşımacılığına yeni bir ivme kazandırması beklenen Trabzon-Novorossiysk Ro-Ro hattı hizmete girdi. Uluslararası lojistik firması Geo Grand Line Global tarafından organize edilen seferlerin ilki, Trabzon Limanı'ndan dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi.

İlk seferin 12 Temmuz'da başlaması planlanmıştı. Ancak Rusya tarafında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle süreç ertelendi ve hat yaklaşık 9 günlük gecikmeyle faaliyete geçti.

Her 4 Günde Bir Düzenli Sefer

Yeni hatta kullanılacak "Şampiyon Trabzonspor" isimli feribot, 49 standart TIR ile 30 küçük aracı aynı anda taşıyabilecek kapasiteye sahip bulunuyor. Yetkililer, Trabzon'dan her dört günde bir düzenli sefer düzenleneceğini, karşılıklı taşımacılığın ise ihracat ve ithalat süreçlerine önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.

Karadeniz Ticaretinde Yeni Dönem

Yeni Ro-Ro hattının devreye alınmasıyla birlikte Karadeniz'deki lojistik ağın güçlendirilmesi, taşıma sürelerinin kısaltılması ve Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor. Özellikle Karadeniz'e kıyısı bulunan illerde faaliyet gösteren ihracatçılar için hattın önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.

Trabzon Limanı'nın bölgesel lojistik merkez olma konumunu güçlendirecek proje sayesinde, Karadeniz üzerinden gerçekleştirilen ticaretin daha hızlı ve verimli şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Düzenli seferlerin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine de katkı sunacağı değerlendiriliyor.