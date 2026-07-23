Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilen yeni araçlar; gelişmiş güvenlik teknolojileri, yüksek yolcu konforu ve işletme verimliliğiyle Öz Diyarbakır'ın hizmet kalitesini daha da ileri taşıyacak.

Mercedes-Benz Türk, şehirler arası yolcu taşımacılığı sektörünün ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği araçlarıyla işletmelerin operasyonel verimliliğini desteklemeyi sürdürüyor. Güvenlik, konfor ve dayanıklılığı bir arada sunan Mercedes-Benz Travego, sektörün değişen beklentilerine yanıt verirken, uzun yıllara dayanan iş ortaklıklarının da önemli bir simgesi olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen son teslimatla birlikte, 1981 yılından bu yana şehirler arası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Öz Diyarbakır, filosunu 10 adet Travego 16 SHD 2+1 ile genişletti. Özmal ve sözleşmeli olmak üzere 50'nin üzerinde araçtan oluşan filosunun tamamında Mercedes-Benz marka araçları tercih eden şirket, bu yeni yatırımıyla Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllara dayanan iş birliğini bir kez daha pekiştirdi. Ürün kalitesi, güçlü ve yaygın yetkili servis ağı ve yüksek ikinci el değeri, şirketin Mercedes-Benz marka araçları tercih etmesinde öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

Heska Kayseri’de gerçekleştirilen teslimat törenine, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Otobüs Ürün Yönetimi Grup Müdürü Cem Demirel, Otobüs Filo Satış Koordinatörü Koray Çıngıl, Heska Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ, Yönetim Kurulu Üyesi ve Otobüs Satış Müdürü Nihat Toloğ, Heska Motorlu Araçlar Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Renas Toloğ, Öz Diyarbakır Seyahat Firma Sahibi Mahmut Arıkboğa ve ailesi katıldı.

Öz Diyarbakır Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arıkboğa, teslimata ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "1981 yılından bu yana yolcularımıza güvenli, konforlu ve kaliteli hizmet sunma anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz. Filomuza kattığımız 10 adet yeni Mercedes-Benz Travego aracımızın hem operasyonel gücümüze hem de yolcularımıza sunduğumuz hizmet kalitesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Mercedes-Benz markasını tercih etmemizde ürün kalitesi, güvenilirliği, güçlü yetkili servis ağı ve yüksek ikinci el değerinin yanı sıra yıllardır devam eden güvene dayalı iş ortaklığımız da etkili oluyor. Önümüzdeki dönemde de yolcularımıza en iyi hizmeti sunmak amacıyla yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Heska Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ ise şunları kaydetti: "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek onlara en uygun çözümleri sunmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Öz Diyarbakır’ın gerçekleştirdiği bu yatırımın şirketin operasyonel verimliliğini artıracağına ve yolcularına sunduğu hizmet kalitesini daha da ileri taşıyacağına inanıyoruz. Mercedes-Benz Türk’e duyulan güvenin uzun yıllardır devam etmesi ve iş birliğinin yeni yatırımlarla güçlenmesi bizler için büyük memnuniyet kaynağı. Yeni araçların Öz Diyarbakır ailesine hayırlı olmasını diliyorum."

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün de şunları söyledi: “59 yıldır Türkiye'de yalnızca otobüs, kamyon üretmiyoruz. Üretimden ihracata, Ar-Ge'den satış sonrası hizmetlere kadar attığımız her adımda örnek bir şirketiz. Otobüs için konuşacak olursam, 1967 yılından beri şehirler arası otobüs pazarında lideriz. Türkiye’de çok güçlü bir yolcu taşımacılığı dinamiği var. Bu da otobüs pazarını destekleyen önemli bir faktör. Son 38 yılda 100 bine yakın otobüs ürettik, yurt içi pazara 27 bin adet otobüs teslim ettik. Elbette tüm bu neticelerde, müşterilerimizin bize duyduğu güvenin katkısı çok büyük ve önemli. Türkiye'nin dört bir yanında kurduğumuz uzun soluklu iş ortaklıkları da, bu karşılıklı güvenin yansıması. Öz Diyarbakır ile sürdürdüğümüz iş ortaklığı da bunun en değerli örneklerinden biri. Karşılıklı güven ve ortak hedefler doğrultusunda gelişen bu birlikteliğin, bugün filoya katılan yeni araçlarla daha da güçlenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Böylesine köklü bir iş ortağımızla bu özel günde bir arada olmak ve uzun yıllara dayanan iş ortaklığımızın yeni bir yatırım ile taçlanmasına tanıklık etmek benim için gerçekten çok kıymetli.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy ise şunları söyledi: "Yaklaşık yarım asırlık tecrübesiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı sektörünün öncü şirketlerinden Öz Diyarbakır'ın, 50’nin üzerinde araçtan oluşan filosunun tamamında Mercedes-Benz markasını tercih etmesi bizler için büyük bir gurur. Bu tercih, yıllar içinde birlikte inşa ettiğimiz güvene dayalı iş ortaklığının en somut göstergelerinden biri. Mercedes-Benz Türk olarak müşterilerimizle kurduğumuz iş birliğini yalnızca araç teslimatıyla sınırlı görmüyor; ürünlerimiz, satış sonrası hizmetlerimiz, yaygın yetkili servis ağımız ve güçlü bayi yapılanmamızla müşterilerimizin uzun vadeli çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Bizim için her teslimat, güvene dayalı iş ortaklıklarımızı daha da ileri taşıyan önemli bir adımdır. Filoya katılan 10 yeni Mercedes-Benz Travego'nun gelişmiş güvenlik teknolojileri, yüksek yolcu konforu ve işletme verimliliğiyle Öz Diyarbakır'ın operasyonel verimliliğini artırırken yolcularına sunduğu seyahat deneyimine de değer katacağına inanıyorum. Yeni araçların hayırlı olmasını dilerim."