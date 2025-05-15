Trump, ziyareti daha önce planlamadığını belirterek, kararının ani gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı. Ziyaret ihtimalini, bölgede devam eden diplomatik temaslar ve güvenlik görüşmeleri çerçevesinde değerlendireceğini kaydetti.

Trump’ın bu açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye’de yapılacak müzakerelere katılmama kararı aldığı bir döneme denk geldi. Daha önceki beyanlarında Trump, Putin'in katılması durumunda kendisinin de Türkiye’ye gelebileceğini ifade etmişti.

Ancak Moskova'da çarşamba günü yayımlanan resmi kararnamede, Putin’in yerine Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Vladimir Medinsky’nin başkanlığında düşük profilli bir heyet gönderileceği açıklandı. Heyette ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Askeri İstihbarat Başkanı Igor Kostyukov da yer alıyor. Medinsky, 2022 yılında İstanbul'da yapılan ancak sonuçsuz kalan Rusya-Ukrayna müzakerelerinde de heyet başkanıydı.

Trump’ın Türkiye ziyareti konusunda net kararını önümüzdeki 24 saat içinde vermesi bekleniyor. Ziyaretin gerçekleşmesi durumunda, bölgedeki diplomatik dengeler açısından kritik bir dönemece girilmiş olacak.