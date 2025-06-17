Trump, İran’a nükleer programı konusunda 60 günlük süre tanındığını belirterek, "61. gün geldiğinde ne olacağını gördük. Ya bir anlaşma olacak ya da başka yollar devreye girecek" sözleriyle İran’a net bir rest çekti. İran’ın diplomatik yolları tercih etmemesi halinde ABD'nin farklı seçeneklere hazır olduğunu vurgulayan Trump, “Bu onlar için aptalca olur” ifadesiyle tavizsiz duruşunu bir kez daha yineledi.

G7 Zirvesi’ndeki bir diğer önemli gelişme ise ABD ile İngiltere arasında imzalanan yeni ticaret anlaşması oldu. Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, otomotiv, havacılık, çelik ve siber güvenlik gibi stratejik sektörleri kapsayan anlaşmanın iki ülkeye büyük ekonomik katkı sağlayacağını duyurdu. Trump, bu adımı “jeopolitik bir güç gösterisi” olarak nitelendirirken, Starmer anlaşmayı sadece ekonomik değil, aynı zamanda güvenlik ve teknoloji alanlarında da “özel bir ortaklık” olarak tanımladı.

Trump, İran konusundaki sert çıkışını sürdürürken İsrail ile yakın koordinasyon içinde olduklarını da dile getirdi. “İsrail çok iyi gidiyor, sürekli temas halindeyiz” diyen Trump, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarını “meşruiyet temeli olmayan” eylemler olarak nitelendirdi ve Tel Aviv yönetiminin kendini savunma hakkının altını çizdi.

ABD Başkanı, İran’ın nükleer silah edinmesini asla kabul etmeyeceklerini belirterek, “Bunu engellemek için her şeyi yapacağız” dedi. İran’a hâlâ diplomasi kapısının açık olduğunu ancak iyi niyet gösterilmemesi halinde "çok geç olabileceğini" söyledi.

Trump ayrıca İran'ın Muskat’taki nükleer müzakereleri sabote ettiğini ileri süren açıklamalara doğrudan yanıt vermezken, “Anlaşma yapmak istiyorum ama diplomasiyi baltalıyorlar” diyerek İran’a dolaylı bir eleştiride bulundu.

Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda da dikkat çeken mesajlar veren Trump, “Avrupa sürekli daha fazla yaptırım istiyor ama kendileri uygulamıyor. Bu tek yönlü bir yol değil” diyerek ekonomik yük paylaşımında adil bir yaklaşım çağrısı yaptı.

Son olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a övgü dolu sözlerle teşekkür eden Trump, “Yıllardır konuşulan bu anlaşmayı Starmer geldi ve gerçekleştirdi. Harika bir iş çıkardı” dedi. Anlaşmanın dijital hizmetlerden enerji projelerine kadar geniş bir alanı kapsadığını söyleyen Trump, “İngiltere ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar yakın” ifadelerini kullandı.

Trump’ın İran’a yönelik bu sert söylemleri ve İngiltere ile kurulan stratejik ittifak, G7 Zirvesi’nin yalnızca bir diplomatik buluşma değil, aynı zamanda küresel dengeleri şekillendiren bir platforma dönüştüğünü bir kez daha gösterdi.