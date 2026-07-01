Trump, son dönemde İran'a yönelik sert askeri operasyonların ardından iki ülke arasındaki temasların olumlu bir zemine taşındığını ifade etti.

Kuzey Dakota ziyareti öncesinde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran ile yapılan son görüşmeleri değerlendirdi. Müzakerelerin olumlu geçtiğini belirten ABD Başkanı, taraflar arasında nükleer silahsızlanma konusunda ilerleme sağlandığını dile getirdi.

Trump, "İranlı taraf ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz hafta onlara karşı oldukça sert adımlar attık. Üç gece boyunca yoğun saldırılar düzenledik ancak bugün ilişkilerimiz oldukça iyi bir noktada. İran, bu süreç sonunda anlaşma konusunda önemli kazanımlar elde etti. Nükleer silahsızlanma yolunda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları, Washington ile Tahran arasında uzun süredir devam eden nükleer müzakere sürecinde yeni bir döneme girildiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Ancak Trump, olası anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

ABD Başkanı, açıklamalarının ardından oğullarıyla birlikte Kuzey Dakota'ya hareket edeceğini de sözlerine ekledi. Trump'ın İran konusunda yaptığı değerlendirmelerin, önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki diplomatik temasların seyrine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.

Petrol piyasaları açısından ne anlama geliyor?

Trump'ın İran ile nükleer müzakerelerde ilerleme sağlandığına ilişkin açıklamaları, küresel petrol piyasaları tarafından arz riskini azaltabilecek bir gelişme olarak değerlendirilebilir. İran ile ABD arasında tansiyonun düşmesi ve diplomatik sürecin güçlenmesi, Orta Doğu'da olası arz kesintilerine ilişkin endişeleri hafifletebilir.

Piyasalarda, İran'ın ilerleyen dönemde enerji ihracatına yönelik yaptırımların gevşetilebileceği veya petrol arzının artabileceği beklentisi oluşması halinde petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı azalabilir. Bu nedenle, müzakere sürecinden gelen olumlu mesajlar kısa vadede Brent ve WTI petrol fiyatlarında gevşemeyi destekleyen unsurlar arasında görülüyor.

Bununla birlikte uzmanlar, petrol fiyatlarının yalnızca İran ile ABD arasındaki gelişmelere bağlı olmadığını vurguluyor. OPEC+ üretim politikaları, küresel talep görünümü, jeopolitik riskler ve ekonomik büyüme beklentileri de fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor. Bu nedenle Trump'ın açıklamalarının piyasalara etkisinin, müzakerelerin somut bir anlaşmaya dönüşmesi halinde daha belirgin hale gelebileceği ifade ediliyor.