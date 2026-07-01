Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından dün görevden alınan Ali Özdemir bir açıklama yaparak, 'Biz kısa bir süreliğine ceketimizi buraya bırakıyor gidiyoruz. Çok kısa bir süre sonra gelip tekrar buradaki ceketimizi giyeceğiz. Ben görevimin başındayım. Bu görevim burada olmayabilir ama bir kurulacak olan parti de olabilir orada görevime devam ederim, Özgür Özel İrtibat Bürosu olarak görevime devam ederim' dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il yönetimi için fesih, 7 il başkanı hakkında da ihraç talebinde bulunulduğunu açıkladı. Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop il başkanı görevden alındı.

'Bunun için üzgün değilim'

Görevden alınan il başkanları arasında olan CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdermir, parti binasında bir açıklama yaptı. Özdemir, 'Çok uzun zamandan beri beklediğimiz sonucu bu akşam aldık. Bizim tanımadığımız ve bundan sonra da tanımayacağımız mutlak butlan heyeti tarafından görevden alınmış bulunuyorum. Bunun için üzgün değilim, çok mutluyum, çok mutluyum, çok, çok mutluyum. Bir üzüntüm var evet, ilk 11'e giremediğim için üzgünüm. İlk 11'e girseydim yedek kulübesinde bu kadar beklemeyecekti. Yedek kulübesinde beklemek çok daha zor. Bu süreçten sonra bizim sadece il yönetimimiz, ben ve il yönetimim, İl Disiplin Kurulum görevden alındı. Diğer ilçe başkanlarım, gençlik kollarımız, kadın kollarımız görevlerine devam ediyorlar. Onlarda bir görevden alınma ya da onlarda bir şey söz konusu değil. Bu arkadaşlarımız görevlerine devam edecekler' dedi.

'Biz yüreğimizle, başımızla, insanların gönlünde taht kurarak bir yere gelebiliriz'

Özdemir açıklamasının devamında, 'Biz kısa bir süreliğine ceketimizi buraya bırakıyor gidiyoruz. Çok kısa bir süre sonra gelip tekrar buradaki ceketimizi giyeceğiz. Kimse bundan emin olmasın, kesinlikle ve kesinlikle biz buraya 6 ay olur, 3 ay olur, 5 ay olur, biz bu baba ocağına tekrar geri döneceğiz. Daha önce genel başkanlarımızın söylediği gibi binalar bizim için önemli değil. Bizim binalarımızla insanların üzerinde bir itibarımız olmaz. Biz yüreğimizle, başımızla, insanların gönlünde taht kurarak bir yere gelebiliriz. Bu noktada da bütün örgütüm önemli bir hassasiyet gösteriyor. Bu konuda fevkalade bir duyarlılık gösteriyor. O yüzden biz daha güçlü Bu tip davranışlar bizi daha çok birlik ve beraberlik içine sokuyor, daha çok kenetleniyoruz, daha çok birlikte oluyoruz. O yüzden biz bu durumdan rahatsız değiliz. Benim görevden alınmam benim için bir şeref madalyasıdır. Bu şerefi ben ve tüm ailem onurla taşıyacağız. Bunları tarih yazacaktır. Tarihe geçmiş olmaktan da son derece gurur duyuyorum' dedi.

'O kütükçü başkan nasıl görev yapacak, bunu sabırsızlıkla bekliyoruz'

Görevden alınan CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, merak ettiğini sadece bir konu olduğunu söyleyerek, 'Sel önünden kütük kapacak olanlar kimler. O kütükçü başkan kim olacak, onu bekliyoruz. O kütükçü başkan nasıl görev yapacak, bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Diyorlar ya, bu tip durumlarda sel önünden kütük kapan insanlar olur diye; ben de buradan yola çıkarak sel önünden kütük kapacak kütükçü başkanı merak ediyorum ve Bilecik halkının da bunu merak ettiğini düşünüyorum' dedi.

'Özgür Özel İrtibat Bürosu olarak görevime devam edeceğim'

Özdemir son olarak, 'Ben görevimin başındayım. Bu görevim burada olmayabilir ama bir kurulacak olan parti de olabilir orada görevime devam ederim, Özgür Özel İrtibat Bürosu olarak görevime devam ederim. Biz sahadan ayrılmıyoruz. Sahada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Daha da bir hırslanarak, daha da bir kuvvetlenerek, örgütümüzle daha da çok kenetlenerek sahada olmaya devam edeceğiz' dedi.