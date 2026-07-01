ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2026-YKS'nin ardından yapılan madde analizleri, cevap anahtarı kontrolleri ve adaylardan gelen itirazlar bilimsel açıdan incelendi. Değerlendirme sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulu iki soruya ilişkin değişiklik yapılmasına karar verdi.

Matematik sorusunun doğru cevabı değiştirildi

AYT Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23. sorunun daha önce "C" olarak açıklanan doğru cevabı "A" olarak düzeltildi. Böylece bu soruya ilişkin değerlendirmeler yeni cevap anahtarına göre yapılacak.

Edebiyat testindeki soru iptal edildi

AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 20. soru ise iptal edildi. Soruda, Peyami Safa'nın Fatih-Harbiye romanındaki başkahraman "Neriman" yerine yanlışlıkla "Nermin" isminin kullanıldığı tespit edildi. Bu hata nedeniyle söz konusu soru değerlendirme dışı bırakıldı.

Puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM, 2026-YKS Kılavuzu'nun ilgili maddesi gereğince iptal edilen sorunun puanlamaya dahil edilmeyeceğini, geçerli soruların puan değerinin yeniden belirlenerek tüm adayların puanlarının buna göre hesaplanacağını bildirdi.

Alınan kararın, 2026-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların yerleştirme puanlarına da yansıtılması bekleniyor.