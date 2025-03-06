Beyaz Saray’da Rehinelerle Görüştü

Trump, Hamas tarafından rehin alınan kişilerin yakınlarıyla Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Truth sosyal medya platformunda açıklama yapan Trump, Hamas’a seslenerek, “Şalom Hamas! Merhaba ve hoşça kal anlamına gelir, anlamını siz seçebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın derhal harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Trump, “Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Öldürdüğünüz insanların tüm cesetlerini derhal iade edin, yoksa işiniz biter” dedi.

“Bu Son Uyarı”

Trump, İsrail’e Hamas’a karşı mücadelede tam destek verdiğini belirterek, “İsrail’e Hamas’ın işini bitirmesi için gereken her şeyi sağladık” dedi. Hamas liderlerine seslenen Trump, “Hâlâ şansınız varken Gazze’yi terk etmenin tam zamanı” ifadelerini kullandı.

Rehinelerin serbest bırakılmasının Gazze halkı için daha iyi bir gelecek sağlayacağını iddia eden Trump, Hamas’a net bir mesaj verdi:

“Eğer rehineler serbest bırakılmazsa, ölürsünüz! Akıllı bir karar verin. Rehineleri şimdi serbest bırakın. Yoksa kıyamet kopacak.”

Trump’ın açıklamaları, İsrail ve Hamas arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.