ABD, Dijital Vergilere Karşı Harekete Geçiyor

Trump yönetimi, Amerikan dijital devlerine ek mali yük getiren ülkeleri hedef alarak, bu tür uygulamalara karşı ek gümrük tarifeleri gibi ekonomik yaptırımlara başvurmayı planlıyor. ABD yönetimi, Dijital Hizmet Vergisi’ni Amerikan şirketlerine yönelik ayrımcı bir uygulama olarak değerlendiriyor. Alınan karar, Google, Facebook, Netflix ve Spotify gibi büyük teknoloji şirketlerine vergi yükü getiren düzenlemeleri engellemeyi amaçlıyor.

Türkiye En Yüksek Dijital Vergiyi Uygulayan Ülke Konumunda

Dijital Hizmet Vergisi, dünya genelinde 10’dan fazla ülkede uygulanırken, Türkiye yüzde 7,5 vergi oranı ile bu alanda en yüksek vergiyi alan ülke konumunda bulunuyor. Türkiye’de küresel cirosu 750 milyon avro ve üzeri olan şirketler bu vergiyi ödemekle yükümlü tutuluyor. Google ve Facebook gibi dijital reklam sağlayıcıları, e-ticaret platformları ve Netflix, Spotify gibi dijital içerik platformları da bu kapsamda değerlendiriliyor. Üstelik Türkiye, dijital içerik platformlarına Dijital Hizmet Vergisi uygulayan tek ülke olarak öne çıkıyor.

Türk İhracatına Ek Vergi Riski

Trump’ın kararına göre, Dijital Hizmet Vergisi’ni uygulamaya devam eden ülkeler, ABD’ye ihraç ettikleri ürünlerde ek gümrük vergileriyle karşılaşabilir. Türkiye’nin ABD’ye ihraç ettiği otomotiv, hazır giyim, inşaat malzemeleri ve mücevher gibi birçok sektörü kapsayan ürün grupları, ek gümrük vergileri nedeniyle rekabet gücünü kaybedebilir. ABD pazarında fiyat rekabetinin yüksek olduğu göz önüne alındığında, ek vergiler Türk üreticiler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Öte yandan, Türkiye’nin vergi uyguladığı Amerikan dijital şirketleri kendi alanlarında büyük ölçüde tekel oldukları için vergi maliyetlerini doğrudan tüketicilere yansıtma avantajına sahip. Bu da ABD’li firmaların iş modelinde büyük bir değişiklik yaratmadan ek vergileri tolere edebileceği anlamına geliyor.

Türkiye Nasıl Bir Yol İzleyecek?

Trump yönetiminin getireceği yaptırımlar, Türkiye’nin Dijital Hizmet Vergisi’nden elde ettiği gelirden daha büyük ekonomik kayıplara yol açabilir. Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın, olası yaptırımları göz önünde bulundurarak bir yol haritası oluşturması bekleniyor. Türkiye’nin ekonomik çıkarlarını koruyacak ve ABD ile olası ticari gerilimleri önleyecek adımların nasıl şekilleneceği, önümüzdeki dönemde uluslararası ticaret dengeleri açısından belirleyici olacak.