Trump, Küba’ya artık petrol ya da para gitmeyeceğini duyurarak Havana yönetimini Washington ile bir anlaşma yapmaya çağırdı.

Trump mesajında, Küba’nın uzun yıllardır Venezuela’dan gelen petrol ve mali destekle ayakta kaldığını belirtti ve bu dönemin artık sona erdiğini savundu. “Küba’ya artık petrol ya da para gitmeyecek — sıfır!” ifadelerini kullanan Trump, Küba’ya çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum dedi.

Trump’ın sert çıkışı: Liderlik mesajı mı, baskı politikası mı?

Trump, açıklamasında Venezuela ile ilişkileri olan Küba’yı hedef alırken, Havana yönetiminin Caracas’a uzun yıllar boyunca güvenlik hizmetleri sağladığını iddia etti. Trump’a göre bu ilişki artık sona erdi ve ABD, bölgedeki etkinliğini artırma niyetinde.

Bu mesaj, Trump’ın dünya siyasetinde kontrolü elinde tutma iddiasının yeni bir adımı olarak değerlendiriliyor. Trump, geçmişte İran, Çin, Rusya hatta Kuzey Kore gibi ülkelere karşı da sert söylemler kullanmıştı; şimdi ise rotasını Küba’ya çevirmiş durumda.

Venezuela’nın rolü ve Küba ekonomisi

Küba, yıllardır enerji ihtiyacının büyük bölümünü Venezuela’dan gelen petrol ile karşılıyor. 2025 yılı verilerine göre, ağırlıklı olarak Venezuela’dan sağlanan petrol, Küba’nın ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 50’sini oluşturuyordu.

Ancak Trump’ın açıklamasına göre bu akış durdurulacak. Bu gelişme, Küba ekonomisi üzerinde ciddi bir baskı yaratabilir. Zira adadaki ekonomik sıkıntılar, uzun süredir enerji kıtlığı ve mali daralmayla gündemde.

Bölgesel etkiler ve uluslararası yankılar

Trump’ın bu çıkışı, özellikle Latin Amerika’da ve Karayipler’de diplomatik tansiyonu yükseltti. Havana yönetimi bu baskıyı reddediyor ve egemenlik haklarını savunuyor. ABD dış politikası uzmanları, Trump’ın bu tavrını “sert baskı stratejisi” olarak tanımlarken, bazı analistler bunun bölgede yeni çatışmalara yol açabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlara göre bu adım, Washington’un bölgesel nüfuzunu artırma çabalarının bir parçası olarak okunuyor. Trump’ın “anlaşma yapın” çağrısı, küresel güç mücadelesindeki yeni bir dönemin işareti olabilir.