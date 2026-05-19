Haziran sonunda başlayacak misyon kapsamında, Alman askerleri Türkiye'deki ABD birliğinin görevini devralacak.

NATO bünyesindeki savunma rotasyonları kapsamında dikkat çekici bir askeri hareketlilik yaşanıyor. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, haziran ayının sonundan eylül ayının başına kadar Türkiye’de bir Patriot Hava ve Füze Savunma Görev Gücü (AMD TF) konuşlandırılacak.

150 Alman Askeri Türkiye'ye Geliyor

Şu anda Almanya’nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde bulunan Husum askeri bölgesinde konuşlu olan savunma birliği, önümüzdeki ayın sonunda Türkiye’deki yeni görev yerine hareket edecek. Bakanlık, misyonun detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Alman Silahlı Kuvvetleri, Haziran 2026 sonundan itibaren NATO'nun entegre hava savunmasını desteklemek üzere Türkiye'de olacak. Eylül 2026'ya kadar sürmesi planlanan bu görev, yaklaşık 150 Alman askeri ve bir Patriot ateş biriminden oluşuyor. Sahada konuşlu olan ABD'li ortaklarımızın yerini alacak olan bu birlik, Türk ve ABD'li kuvvetlerle yakın koordinasyon içinde çalışacak."

Bakan Pistorius: "Almanya Sorumluluk Üstleniyor"

Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'in ittifak içindeki rolüne dikkat çekti. Pistorius, "Almanya, NATO içinde daha fazla sorumluluk üstleniyor. Alman askerlerinin Türk ve Amerikan ortaklarıyla yürüttüğü yakın işbirliği, müttefikler arasındaki güçlü koordinasyonun ve dayanışmanın net bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

En Son 2015 Yılında Konuşlandırılmıştı

Almanya, Suriye sınırındaki iç savaş hareketliliği ve hava sahası tehditleri nedeniyle en son 2013-2015 yılları arasında Türkiye'de Patriot füze birlikleriyle görev yapmıştı. 11 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönecek olan Alman hava savunma unsurları, geçtiğimiz yıllarda ise Polonya, Slovakya ve Litvanya gibi NATO'nun doğu kanadı ülkelerinde kritik görevler üstlenmişti.

Alman askerlerinin yerini alacağı ABD birliği ise, şubat ayı sonunda İran merkezli bölgesel gerilimlerin ardından NATO'nun güneydoğu sınırlarını korumak amacıyla Türkiye'ye konuşlandırılmıştı.