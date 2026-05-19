ABD-İran arasındaki müzakere sürecinde tansiyon yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine yönelik saldırıların sürdürülmesi ihtimaline ilişkin açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, yarın gerçekleştirilmesi planlanan İran'a yönelik askeri saldırıyı ertelemem yönünde talepte bulundu" dedi.

Trump, söz konusu çağrıların şu anda ciddi müzakerelerin yürürlükte olması nedeniyle yapıldığını savundu. Trump, "Liderlerin görüşüne göre bunun nedeni, ABD'nin yanı sıra Orta Doğu'daki ve diğer bölgelerdeki tüm ülkeler açısından kabul edilebilir bir anlaşmaya varılacak olmasıdır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, anlaşmanın İran'ın nükleer silah üretimine ilişkin maddelere sahip olması gerektiğine yönelik ifadelerini tekrarlayarak, "En önemlisi, bu anlaşma İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını içerecektir" dedi.

Trump, "Bu liderlere duyduğum saygı doğrultusunda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ve ABD ordusuna, İran'a yönelik yarın planlanan saldırının gerçekleştirilmeyeceği talimatını verdim" dedi.

Trump, "Ancak aynı zamanda kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması durumunda, İran'a karşı tam kapsamlı ve büyük ölçekli bir saldırının anında başlatılmasına hazır olunması yönünde de talimat verdim" ifadelerini kullandı.