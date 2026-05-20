Mecliste "Karşı Eylem" Hareketliliği

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada “İslam Cumhuriyeti Askeri ve Güvenlik Güçlerinin Karşı Eylemi” başlıklı bir yasa planı hazırlandığını duyurdu.

Azizi; Donald Trump, Binyamin Netanyahu ve CENTCOM Komutanlığı’nı, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik saldırılardan doğrudan sorumlu tuttuklarını belirtti. Tasarıya göre, bu isimleri "ortadan kaldıran" kişi ya da gruplara 50 milyon Euro ödeneceği ve bu adımın yasal bir zemine oturtulacağı iddia edildi.

"Onları Saraylarıyla Birlikte Yok Ederiz" İran Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Mahmud Nabavian da oylamanın yakında yapılacağını doğrulayarak sert ifadeler kullandı: "Amerikalı ve Siyonist yetkililer şunu bilmelidir; yeni bir saldırı olursa onları saraylarıyla birlikte yok ederiz."

Siber Gruplar ve Kampanyalar Önceden Devreye Girmişti

Resmi meclis hamlesinden önce de İran destekli radikal sivil toplum örgütleri ve siber gruplar benzer adımlar atmıştı. Tahran'a yakınlığıyla bilinen "Masaf" medya kuruluşu, daha önce "Trump’ı Öldür" kampanyası kapsamında 50 milyon dolarlık bir fon toplandığını öne sürmüştü. Benzer şekilde "Handala" isimli hacker grubu da Trump ve Netanyahu'nun hedef alınması için aynı miktarda bütçe ayırdıklarını duyurmuştu.

Trump: "İran Saldırısını Bir Süreliğine Erteledim"

Tahran’dan yükselen bu tehdit dalgasına ABD cephesinden yanıt gecikmedi. Beyaz Saray'da basının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, normal şartlarda Salı günü için planlanan geniş kapsamlı bir İran askeri operasyonunu son anda ertelediğini açıkladı.

Körfez Liderlerinin Devreye Girmesi: Trump; Suudi Arabistan, BAE ve Katar liderlerinin kendisini aradığını ve İran'la yürütülen diplomatik temaslarda anlaşmaya çok yakın olunduğunu ilettiklerini belirtti.

Diplomasiye Son Şans: Saldırıyı bu talepler doğrultusunda ertelediğini söyleyen Trump, "Eğer bu anlaşmayı İran'ı yerle bir etmeden başarabilirsek çok mutlu olurum. Ancak anlaşma şartı net: İran hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacak" dedi.

İsrail Savunma Seviyesini En Üste Çıkardı

İran'ın hamleleri karşısında Tel Aviv yönetimi de alarma geçti. İsrail basınından sızan bilgilere göre, hükümet kaynakları İran'ın her an yeni bir misilleme saldırısı başlatabileceği riski nedeniyle askeri savunma hazırlıklarını en üst düzeye çıkardı. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da olası bir topyekûm savaş senaryosuna sıcak baktığı konuşuluyor.

Bölgedeki diplomatik müzakereler ile askeri tehditlerin eş zamanlı olarak yürütüldüğü bu kritik süreçte, İran Meclisi'nin oylayacağı suikast tasarısının uluslararası arenada nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu.