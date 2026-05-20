Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki gün sürecek kritik temaslarda bulunmak üzere Çin’in başkenti Pekin’e geldi. Pekin Uluslararası Havalimanı’nda üst düzey askeri ve diplomatik törenle karşılanan Rus liderin bu ziyareti, iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

Havalimanında Üst Düzey Karşılama

Putin’i taşıyan uçağın Pekin’e iniş yapmasının ardından havalimanında geniş güvenlik önlemleri altında bir karşılama töreni düzenlendi. Rus lideri; Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin’in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui ve Rusya’nın Çin Büyükelçisi Igor Morgulov’un yanı sıra her iki ülkeden çok sayıda üst düzey yetkili karşıladı. Karşılama töreninde yer alan Çinli çocukların Rus lider için Çince "Hoş geldiniz" tezahüratları yapması dikkat çekti.

Dostluk Anlaşmasının 25. Yılında Stratejik Ortaklık

Putin’in iki gün sürecek olan bu kritik ziyareti, sembolik açıdan da büyük bir önem taşıyor. Ziyaret, Rusya ile Çin arasında küresel dengeleri değiştiren "İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması"nın imzalanmasının 25. yıl dönümüne denk getirildi.

Masada Kritik Konular Var: Ortak Bildiri Bekleniyor

Ziyaret kapsamında Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek. İki liderin gerçekleştireceği baş başa ve heyetler arası görüşmelerde;

İkili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi,

Bölgesel ve küresel güvenlik koridorları,

Enerji ve lojistik alanındaki stratejik yatırımlar masaya yatırılacak.

Görüşmelerin ardından iki ülkenin küresel siyasetteki ortak duruşunu simgeleyen kapsamlı bir ortak bildiri ile çeşitli alanlarda stratejik anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Rus lider, Pekin’deki temasları kapsamında ayrıca Çin Devlet Konseyi Başkanı Li Qiang ile de bir araya gelerek ekonomik iş birliği süreçlerini detaylandıracak. Küresel piyasaların ve siyaset arenasının gözü, Pekin'den gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.