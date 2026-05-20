Sur kentinde bir kasabayı hedef alan hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 sivil hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıyı "katliam" olarak nitelendirdi.

Lübnan’da ateşkes umutları bir kez daha İsrail bombalarıyla sarsıldı. ABD yönetiminin girişimleriyle 45 gün daha uzatıldığı açıklanan ateşkese rağmen İsrail ordusu, Güney Lübnan’da sivillerin sığındığı bir kasabaya hava saldırısı düzenledi. Katliam gibi saldırıda ilk belirlemelere göre en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kadınlar ve Çocuklar Hedef Alındı

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Sur şehri yakınlarındaki Deyr Kanun en-Nehr kasabasını doğrudan hedef aldığı belirtildi.

Bakanlık, saldırının bilançosuna ilişkin şu detayları paylaştı:

"İsrail'in düzenlediği hava saldırısında, ilk belirlemelere göre aralarında 3 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu en az 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Saldırıda biri çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralanmıştır." Pekin’de Tarihi Buluşma: Rusya ve Çin Arasında 25. Yıl Dönümü Zirvesi İçeriği Görüntüle

Sağlık Bakanlığı: "Bu Bir Katliam"

Saldırı bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Lübnan Sağlık Bakanlığı yaşanan can kayıpları nedeniyle İsrail'i sert bir dille suçlayarak olayı "katliam" olarak tanımladı. Dünyadan ve bölgeden tepkiler yükselirken, İsrail ordusu (IDF) ise saldırıya ilişkin sessizliğini koruyor.

45 Günlük Uzatma Kararının Hemen Ardından Geldi

Saldırının, diplomatik kanallarda ateşkesin uzatılmasına yönelik olumlu rüzgarların estiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 17 Nisan’da duyurduğu ve daha sonra 17 Mayıs’a kadar uzatılan İsrail-Lübnan ateşkesi, geçtiğimiz günlerde (15 Mayıs) ABD Dışişleri Bakanlığı’nın "görüşmeler son derece verimli geçiyor" açıklamasıyla 45 gün daha uzatılmıştı. İsrail'in bu son hamlesi, uzatılan ateşkes sürecinin geleceğini ve diplomatik çabaları yeniden tehlikeye attı.

Seçenek 2: Daha Resmi ve Analitik (Ekonomi/Siyaset Odaklı Okuyucu İçin)

İsrail Ateşkesi Deldi: Güney Lübnan’da Hava Saldırısı: 10 Ölü

İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ve süresi yeni uzatılan ateşkes, İsrail ordusunun Sur kentine düzenlediği kanlı hava saldırısıyla darbe aldı. Deyr Kanun en-Nehr kasabasındaki sivil yerleşim yerine düzenlenen saldırıda ölenlerin arasında kadın ve çocuklar da var.

BEYRUT — Orta Doğu'da diplomatik çözüm arayışları sürerken, İsrail sahadaki askeri operasyonlarına ara vermiyor. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen ve geçtiğimiz günlerde 45 gün daha uzatılmasına karar verilen ateşkes süreci, İsrail’in Güney Lübnan’a yönelik son hava saldırısıyla ağır bir darbe aldı.

Sur Kentinde Sivil Yerleşimi Vuruldu

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı verilere göre, İsrail askeri unsurları Sur eyaletine bağlı Deyr Kanun en-Nehr kasabasını hedef aldı. Gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda füzelerin sivil yerleşim alanlarına isabet ettiği bildirildi. Bakanlık, yaşamını yitiren 10 kişiden 3'ünün kadın, 3'ünün ise çocuk olduğunu doğruladı. Yaralanan 3 kişiden birinin de çocuk olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Diplomasi Masasından Sahaya: Ateşkes Çıkmazı

İsrail’in bu hamlesi, Washington destekli diplomatik takvimin tam ortasında geldi:

17 Nisan: ABD Başkanı Donald Trump, taraflar arasında 10 günlük ilk ateşkesi ilan etti.

17 Mayıs: Başarıyla uygulanan süreç bu tarihe kadar uzatıldı.

15 Mayıs: ABD Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin "verimli" geçtiğini belirterek ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını resmen duyurdu.

Uzatma kararının üzerinden henüz birkaç gün geçmişken İsrail ordusunun gerçekleştirdiği bu ölümcül saldırı, Beyrut yönetiminin tepkisini çekerken, Tel Aviv cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir savunma veya açıklama gelmedi. Bölgedeki gerilimin, uzatılan ateşkes sürecini nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor.