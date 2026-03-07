Haber7’nin aktardığına göre Mizrahi, özellikle ABD’nin bölgedeki askeri varlığına yönelik saldırıların ve artan gerilimin, Washington’un Orta Doğu’daki konumunu zayıflatabileceğini iddia etti.

“Onlarca yıl ve trilyonlarca dolarlık yatırım riske girdi”

Mizrahi, İran’ın askeri kapasitesine dikkat çekerek bölgede bulunan ABD üslerinin büyük maliyetlerle kurulduğunu söyledi. Ona göre son gelişmeler, bu altyapının ciddi bir risk altında olduğunu gösteriyor.

ABD’nin Basra Körfezi çevresinde yer alan Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki askeri varlığına değinen Mizrahi, bu üslerin inşasının onlarca yıl sürdüğünü ve trilyonlarca dolarlık maliyet gerektirdiğini ifade etti.

Mizrahi’ye göre yaşanan gelişmeler, ABD’nin bölgede uzun süredir kurduğu askeri düzenin ciddi bir sınavla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

“Savaşla ilgili ciddi bir bilgi akışı yok”

İsrailli gazeteci, savaşla ilgili görüntü ve bilgi akışının sınırlı olmasını da eleştirdi.

Haber7’nin haberine göre Mizrahi, geçmişte özellikle Körfez Savaşı sırasında kamuoyuna çok sayıda görüntü servis edildiğini hatırlatarak, günümüzde teknolojinin çok daha gelişmiş olmasına rağmen sahadan yeterli görüntü paylaşılmamasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Bu durumun savaşla ilgili bilgilerin sıkı bir şekilde kontrol edildiği izlenimi verdiğini savundu.

Trump yönetiminin planlarına eleştiri

Mizrahi, ABD yönetiminin bazı askeri planlarının da gerçekçi olmadığını öne sürdü. Özellikle Donald Trumpdönemindeki bazı önerilerin riskli olduğunu dile getiren Mizrahi, İran’a karşı askeri hamlelerin bölgedeki gerilimi daha da artırabileceğini söyledi.

Ayrıca İran’ın coğrafi büyüklüğüne dikkat çekerek, sınırlı sayıda milis gücüyle böyle bir ülkeye karşı askeri operasyon yürütmenin mümkün olmadığını savundu.

“Savaşın sonucu bölgenin geleceğini belirleyebilir”

Mizrahi, mevcut çatışma dinamiklerinin uzun vadede Orta Doğu’daki güç dengelerini değiştirebileceğini öne sürdü.

Haber7’de yer alan habere göre İsrailli gazeteci, İran’ın askeri altyapısının büyük bölümünün yer altında bulunduğunu ve bu nedenle tamamen etkisiz hale getirilmesinin oldukça zor olduğunu ifade etti.

Mizrahi’ye göre çatışmanın gidişatı, sadece savaşın taraflarını değil, aynı zamanda Orta Doğu’daki gelecekteki jeopolitik dengeleri de doğrudan etkileyebilir.