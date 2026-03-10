Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Asya Kupası elemeleri kapsamında ülkede bulunan İran kadın milli takımının 5 oyuncusuna Avustralya tarafından sığınma hakkı tanındığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından İran’dan futbolculara geri dönmeleri yönünde çağrı geldi.

İran Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, oyuncuların “düşmanların komplolarının kışkırtmasıyla duygusal olarak etkilenmiş olabilecekleri” savunularak, İran halkı ve yetkililerinin sporcuları “sevgiyle karşılamaya hazır olduğu” belirtildi. Açıklamada, futbolcuların özel durumlarının anlaşılacağı ve güven içinde ülkeye dönebilecekleri ifade edildi.

Marş krizi sonrası “hain” ilan edilmişlerdi

İran kadın milli futbol takımı oyuncuları, 2 Mart’ta Güney Kore ile oynanan maç öncesinde milli marşı söylemedikleri için İran devlet televizyonu tarafından “hain” ilan edilmişti. Üç gün sonra Avustralya ile oynanan maç öncesinde ise takım marşı söyleyerek selam vermişti.

Turnuvada Filipinler’e 2-0 yenilerek elenen İran ekibinin bazı oyuncularının İran’a geri gönderilmeleri halinde kötü muameleyle karşılaşabilecekleri yönünde endişeler dile getirilmişti. Bu nedenle uluslararası kamuoyunda Avustralya hükümetine sporcuların geri gönderilmemesi yönünde çağrılar yapılmıştı.

Uluslararası baskı ve iltica tartışması

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Matt Thistlethwaite, sporculara iltica hakkı verilip verilmediğine ilişkin sorulara “gizlilik nedeniyle bireysel durumlara ilişkin yorum yapamayacaklarını” söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Avustralya’ya İran kadın milli futbol takımına sığınma hakkı tanıması çağrısında bulunmuştu. Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bu konuyu görüştüğünü belirterek, bazı oyuncuların ailelerinin güvenliği nedeniyle geri dönmeyi düşünmek zorunda kaldığını ifade etmişti.

İranlı futbolcuların geleceği ve takımın diğer üyelerinin durumu ise uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.