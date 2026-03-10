“5 binden fazla hedefi vurduk”

Florida’da düzenlediği ilk kapsamlı basın toplantısında konuşan Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarında önemli ilerleme kaydedildiğini savundu. Trump, İran’daki askeri kapasitenin büyük ölçüde hedef alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şu ana kadar 5 binden fazla hedefi vurduk .

İran’ın füze rampalarında yüzde 90 , dron rampalarında ise yüzde 83 düşüş var.

İran’ın deniz gücünün büyük kısmı yok edildi, yaklaşık 50 gemi battı.”

Trump, İran’ın füze ve insansız hava aracı üretim tesislerinin de hedef alındığını söyledi.

“Nükleer program büyük darbe aldı”

Trump, “Geceyarısı Çekici” olarak adlandırılan operasyon kapsamında İran’daki üç nükleer tesisin imha edildiğini ileri sürdü. İran’ın nükleer silah programını sürdürmek istediğini iddia eden Trump, operasyon yapılmasaydı Tahran yönetiminin kısa sürede nükleer silah elde edebileceğini savundu.

Hürmüz Boğazı vurgusu

ABD’nin önceliğinin enerji akışının devamı olduğunu söyleyen Trump, küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı için şu mesajı verdi:

“Bir terörist rejimin dünyayı rehin almasına ve petrol arzını kesmesine izin vermeyeceğiz. Hürmüz Boğazı güvende kalacak.”

Trump ayrıca gerekmesi halinde ABD Donanması’nın ve müttefik ülkelerin petrol tankerlerine askeri refakat sağlayabileceğini söyledi.

İran’a sert uyarı

İran’ın petrol akışını engellemeye çalışması halinde daha sert saldırılar düzenleyebileceklerini belirten Trump, elektrik üretim altyapısı gibi kritik hedeflerin de vurulabileceğini ifade etti.

Petrol fiyatları için yaptırım esnekliği

Trump, küresel petrol fiyatlarının yükselmesini önlemek amacıyla bazı ülkelere uygulanan petrol yaptırımlarının geçici olarak kaldırılabileceğini söyledi. Bu adımın fiyatları dengelemeye yönelik olduğunu belirten Trump, barış sağlanması halinde yaptırımların tamamen kaldırılabileceğini de dile getirdi.

“Savaş bu hafta bitmeyebilir”

Operasyonların kısa sürede tamamlanabileceğini yineleyen Trump, İran ile savaşın bu hafta sona ermesi ihtimalini ise reddetti. Trump, “Çok yakında bitebilir ama bu hafta değil” dedi.