20 ülkenin lider ve bakanlarının katıldığı törende konuşan Trump, ABD öncülüğünde Gazze için oluşturulan Barış Kurulu’nun kapsamının uluslararası anlaşmazlıkların çözümünü de içerecek şekilde genişletildiğini söyledi. Trump, “Birçok ülke bu yapının parçası olmak istiyor. Birleşmiş Milletler dahil pek çok aktörle birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Barış Kurulu’nun kurulmasında emeği geçen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner’a teşekkür eden Trump, Orta Doğu’da barışın sağlandığını savunarak, “Kimse bunun mümkün olacağını düşünmüyordu. Sekiz savaşı çözdük, yenilerinin de durdurulacağına inanıyorum” dedi.

“Gazze’de savaş sona yaklaşıyor”

Gazze’deki çatışmaların büyük ölçüde sona erdiğini öne süren Trump, “Büyük yangınlar söndürüldü, şimdi küçük kalıntılarla uğraşıyoruz” dedi. Hamas’a da çağrıda bulunan Trump, örgütün silah bırakması gerektiğini belirterek, “Silah bırakmazlarsa bu onların sonu olur” ifadelerini kullandı.

Lübnan’daki Hizbullah ve İran’a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, İran’ın nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırıldığını savunarak, “İran artık konuşmak istiyor, biz de konuşacağız” dedi.

“Suriye yaptırımların kalkmasıyla nefes aldı”

Trump, Suriye’nin önemli ilerleme kaydettiğini belirterek tüm yaptırımların kaldırıldığını söyledi. “Bu, Suriye’ye nefes alma imkânı tanıdı. Devlet başkanlarının yoğun şekilde çalıştığını görüyoruz” diye konuştu.

NATO üyelerine de değinen Trump, savunma harcamalarının GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarılması konusunda neredeyse tüm müttefiklerden taahhüt aldığını ifade ederek, “İspanya hariç herkes bunu kabul etti” dedi.

“Barış Kurulu insanlık tarihinin en önemli kurumu olabilir”

Barış Kurulu’nun önemine vurgu yapan Trump, “Bu yapı insanlık tarihinde ortaya konmuş en önemli kurumlardan biri olabilir. Başkanı olmak büyük bir onur” ifadelerini kullandı. Gazze’de elde edilecek başarının başka kriz bölgelerine de örnek olacağını belirten Trump, “Gazze’de başarılı oldukça bu modeli başka alanlara yayacağız. Gazze’de çok başarılı olacağız” dedi.

Trump ayrıca, Gazze’deki ateşkesin titizlikle korunduğunu, bölgeye rekor düzeyde insani yardım ulaştırıldığını ve açlık haberlerinin artık duyulmadığını savundu.

Konuşmasının sonunda Trump, Barış Kurulu’nun Birleşmiş Milletler ile koordinasyon içinde çalışarak küresel barışa katkı sağlayacağını belirterek, “Dünya için kalıcı bir barış mirası bırakacağız” dedi.