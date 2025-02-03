Dünyanın ekonomi ve siyasi dengesi değişiyor mu? Donald Trump’ın tekrar ABD Başkanı olarak seçilmesin ardından açıklamaları herkesi şaşkına çevirdi.

Trump’ın; Kanada’nın ABD’ye katılmasını istemesinin yanı sıra “Dani marka’dan Grönland ‘ı ve Panama’dan Panama Kanalı’nı geri alacağım” demesi, Filistinlilerden Gazze’yi boşaltmasını, AB’nin NATO savunma katılımına daha çok para vermesini diretmesi, Çin ve Meksi ka’ya ağır gümrük vergileri uygulayacağını söylemesi Rusya – Ukrayna savaşından sonra sanki dünyada ikinci büyük bir sava şın fitilini ateşliyor. Yeniden büyük Amerika için seçildiğini söyleyen Trump’ın rüyası, ABD’yi de tıpkı SSCB’’nin dağılması gibi bir sürecin eşiğine getirebilir.

TRUMP’IN AT GÖZLÜĞÜNDEN YENİ DÜNYA DÜZENİ

Pekiyi hangi konular Trump’ın önceliğinde var?

Çin ve Rusya ile Rekabet: Trump, Çin’e karşı ekonomik yaptırımları ve ticaret savaş larını artırabilir. Rusya ile ilişkileri daha fazla bozabilir.

AB-ABD İlişkileri: Trump, AB ile ticaret savaşlarını artırabilir. Sonuçta göç ve çevre politikaları gibi konularda gerginlik yaşanabilir.

Paris İklim Anlaşması: Trump, ABD’yi tekrar anlaşmadan çekebilir. Bu da küresel çevre politikalarına zarar verebilir.

İsrail-Filistin Meselesi: Trump, İsrail’e daha fazla destek verebilir. Filistin ile diplo matik çözüm ihtimali azalabilir.

Petrol Piyasaları: Trump, OPEC ülkeleriyle ilişkilerde petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden olabilir.

Kripto ve Teknoloji Sektörü: Trump, büyük teknoloji şirketlerine yönelik düzenlemeleri artırabilir. Çin merkezli şirketlere yaptırımlar gelebilir.

Suriye ve PKK/YPG Politikası: Trump döneminde ABD’nin Suriye’deki varlığı ve Türkiye’ye karşı tutumu değişebilir.

Trump’a Türkiye’nin NATO içindeki rolü konusunda baskılar artabilir.

HERKES MAKAM İSTİYOR AMA SORUMLULUKTAN KAÇIYOR

Ülkemizde Kış turizminin ana merkezlerin den biri olan Bolu Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangın maalesef 78 vatandaşımızın ölümüne yol açtı. Otel yangınında sorumluluğu kimse üzerine almıyor. Ne Bolu Belediye Başkanı, ne Kültür ve Turizm Bakanı ne de diğer yetkililer… Makam sahiplerinden hiçbiri “Bu benim sorumluluk alanıma giriyor. Vicdanen hu zursuzum istifa ediyorum” diye bir erdemlik gösteremiyor. Umuyoruz ki gelecek gün lerde otel yangınıyla ilgili hukuki gerçekler ortaya çıktığında sorumlularla ilgili olay daha netleşecek.

İŞ DÜNYASININ ZİRVESİNDEN İKİ DEV RÖPORTAJ

Mobilya, inşaat ve enerji sektöründe dev yatırımları olan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ile Damat &Tween’i de bünyesinde bulunduran Orka Holding Yönetim kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile yaptığımız röportajları bu sayımızda keyifle okuyabilirsiniz. Diğer taraftan dergimizin değerli yazarları da 2025 yılına dâir ekonomiye ışık tutmaya devam ediyor. Ayrıca haber portalımız “www.ekovitrin. com” dijital uyarlamalarımızı Appstore, Andriod cihazlarda ise Play Store’dan ücretsiz indirip dünyada olup bitenleri anında takip edebilirsiniz. Sağlıkla kalın.