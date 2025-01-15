Kiracının tahliyesi veya tapuya ilişkin davanız, nihayet karara çıktı. Peki kararın tatbiki için ne kadar beklemeniz gerekli? 2025 yılı istinaf ve temyiz parasal sınırlarını anlatalım.

Türk Hukuk Sistemimizde son dönemlerde benimsenen yaklaşıma göre, değeri para ile ölçülebilen tüm davaların istinaf mahkemeleri veya Yargıtay’ca bir kez daha incelenip incelenmeyeceği, her yıl yeniden belirlenen parasal sınırlara göre belirleniyor

Daha önce ele aldığımız “Derhal Tahliye Mümkün” ve “İstinaf Edilmeden Kesinleşen Tahliye Kararları” başlıklı içeriklerimizde, tahliye davaları yönünden önem arz eden 2023 ve 2024 yılı istinaf sınırlarını sizler için incelemiştik. Bilhassa kiracının tahliyesine yönelik davalardaki istinaf sınırları, gerek kiraya veren ve gerekse kiracılar tarafından merakla bekleniyor.

Öte yandan, Tapu İptali ve Tescil, İzale-i Şuyu (güncel ifade ile Ortaklığın Giderilmesi) gibi tapuya ilişkin davaların maddi değerlerinin düşük olması halinde, Yargıtay incelemesine gerek kalmadan, daha kısa sürede kesinleşmesi ve tarafların alacaklarına daha erken kavuşması mümkün hale gelmekte.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI VE TAHLİYEYE YÖNELİK DAVALAR

Hukuki konulardaki parasal sınırları belirlenmesini sağlayan Yeniden Değerleme Oranı, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de ilan edilmektedir. 27.11.2024 tarihli Resmi Gazete’de 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edilmişti.

Bu oran esas alınarak hesapladığımız 2025 yılı parasal sınır larına gelecek olursak; tahliyeye yönelik davalar da dahil olmak üzere, 2024 yılı itibariyle, İcra Hukuk Mahkemelerinin istinaf sınırı, 66.090-TL olarak belirlenmişti. İcra Hukuk Mahkemelerinin 2025 yılı sınırı ise 95.000-TL olarak tayin edildi.

Tahliye davalarına yönelik bir diğer görevli mahkeme olan Sulh Hukuk Mahkemelerindeki istinaf sınırı, 2024 yılı itibariyle, 28.250-TL iken, Sulh Hukuk Mahkemelerinin 2025 istinaf sınırı ise 40.660-TL olarak yeniden düzenlendi. 2025 yılı itibariyle, tahliye davasının görüldüğü mahkemeye göre aylık kira getirisi, küsuratı yuvarlayacak olursak, 3.389-TL veya 5.508-TL’nin altında kalan tahliye davaları, istinaf incelemesi ni beklemeden, kiralananın derhal tahliyesine imkân sağlayacak.

YARGITAY İNCELEMELERİ İÇİN GEREKEN TEMYİZ SINIRI

Yargıtay incelemeleri için gereken Temyiz sınırına dönecek olursak… Tapu İptali ve Tescil Davası, Ortaklığın Giderilmesi (eski ifade ile İzale-i Şuyu) Davası gibi taşınmazın aynına ilişkin davalar yönünden 2024 yılı temyiz sınırı, 378.290-TL idi ve dava değeri zikredilen miktarın altında kalan davalar, ilk derece mahkemesin de kesinleşip, derhal icra yoluna geçilebiliyordu.

2025 yılı itibariyle temyiz sınırı 544.470-TL olarak belirlendi. Tem yizde duruşma sınırı ise 567.520-TL’den 816.000-TL’ye yükseltildi. Senetle İspat Zorunluluğu sınırını ifade etmeden evvel, kısa bir hukuki bilgi verelim. Her yıl yeniden belirlenen oranlara göre, bir borcun görece olarak yüksek meblağları bulması halinde, bu bor cun mutlaka yazılı delille, yani senetle ispatı gerekir ve bu sınırın üzerinde kalan borçlar yönünden alacaklı, tanık dahi dinletemez. Daha doğru bir ifade ile tanık dinletilmesi, ancak karşı tarafın muvafakatine tâbidir.

Bu minvalde, önceki yıl 23.450-TL olarak belirlenen Senet le İspat Zorunluluğu Sınırı, 2025 yılı itibariyle 33.750-TL olarak güncellendi. Son olarak, Tüketici Hakem Heyeti Görev Sınırını ifade edecek olursak, 2024 yılı itibariyle 104.000-TL olan Tüketici Hakem Heyeti Görev Sınırı, 2025 yılı için 149.000-TL’ye yükseltildi.

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