Kadınlar Süper Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı Kadınlar Süper Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı

Trendyol Süper Lig’de 5. hafta heyecanı milli maç arasının ardından yarın, 15 Eylül Pazar ve 16 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek. Hafta yarın oynanacak 4 müsabakayla başlayacak. Haftanın önemli mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak. Galatasaray da Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Süper Lig'de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

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17.00 Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

15 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20.00 Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

16 Eylül Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol