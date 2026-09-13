Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sağ kanattan yapılan ortada kaleci İrfan Can'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Adrian Benedyczak'ın röveşatasında meşin yuvarlak üst direkten döndü.
57. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Pedro Mendes, kafayla dokundu kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çizgi üzerinde sektirdi. Seken Topa Mendes tekrar vurdu ancak defansa çarpan top kornere gitti.
59. dakikada Tiago Gouveia, sol kenarda topla buluştu. Yaklaşık 50 metre boyunca topu süren Gouveia, ceza sahası içinden şutunu attı fakat kaleci Gianiotis topu son anda kornere çeldi.
79. dakikada meşin yuvarlağı sağa çekip önünü açan Adrian Benedyczak'ın şutunda top ağlara gitti. 1-1
90+4. dakikada Kasımpaşa'nın köşe atışında topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitrious Goutas, Thalisson Kelven (Metehan Baltacı dk. 86), Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün (Salih Uçan dk. 86), Ousmane Diabate, Adama Traore (Fıratcan Üzüm dk. 78), Franco Tongya (Rafael Luiz dk. 68), Tiago Gouveia, Pedro Mendes (Sekou Koita dk. 78)
Yedekler: Gökhan Akkan, Yiğit Hamza Aydar, Victor Orakpo, Prince Martor, Ensar Çavuşoğlu
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Neto, Kevin Mouanga, Matei Ilie (Adem Arous dk. 90), Ayberk Karapo (Jakob Jessen dk. 46), Elson Mendes, Kerem Demirbay (Thiemoko Diarra dk. 77), Ali Yavuz Kol, Emirhan Boz (Marcus Rafferty dk. 46), Jesuran Rak-Sakyi (Güven Yalçın dk. 62), Adrian Benedyczak
Yedekler: Ali Yanar, Atakan Müjde, Ahmet Taha Dağbaşı, Sercan Deniz, Muhammed Emin Bektaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Ousmane Diabate (dk. 23) (Gençlerbirliği), Adrian Benedyczak (dk. 79), Güven Yalçın (dk. 90+4) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Elson Mendes, Claudio Neto, Güven Yalçın (Kasımpaşa), Ousmane Diabate, Thalisson Kelven, Tiago Gouveia (Gençlerbirliği)