Otomotiv yan sanayisinde büyük soruşturma: Şirketler çalışanlar için anlaştı mı?

Faiz kararı öncesi borsada kritik eşik aşıldı: Gözler 14 bin 800’de

Borsada sosyal medya soruşturması: 9 hisse için 4 kişi gözaltında

Bunlar da ilginizi çekebilir

Katılım finansının duayen ismi Osman Akyüz vefat etti

Horoz Lojistik Uluslararası Operasyonlarını Deneyimli Bir İsimle Güçlendirdi

VakıfBank ve MEXT’ten sanayici ve ihracatçıların yeşil dönüşümüne liderlik edecek iş birliği

TÜRK TELEKOM, COP31’İN ‘KÜRESEL DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TEKNOLOJİ PARTNERİ’ OLDU

Pirali Ali: 'İstanbulspor için iyi bir ders oldu'

57. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Pedro Mendes, kafayla dokundu kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çizgi üzerinde sektirdi. Seken Topa Mendes tekrar vurdu ancak defansa çarpan top kornere gitti.

52. dakikada sağ kanattan yapılan ortada kaleci İrfan Can'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Adrian Benedyczak'ın röveşatasında meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.