Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen'in iki hamlede kontrol edemediği top, ceza sahası içi sol çaprazdan Leao'nun aşırtma vuruşunda üst direkten döndü. Pozisyonun devamında savunmanın uzaklaştıramadığı topa kale önünde Deniz Gül'ün kafa vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Ancak topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan gol kararı verdi. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, Deniz Gül'ün kaleci Serhat Öztaşdelen'e yaptığı faul nedeniyle golü iptal etti.

24. dakikada Sanchez'in pasında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın, Haidara'yı geçerek ceza sahası içi sağ çaprazdan yakın köşeye şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31. dakikada Rafael Leao'nun pasında sol kanatta topla buluşan Deniz Gül, savunmada Zoukrou'yu geçerek ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak oyun alanına dönerken ceza yayı gerisinde topu önünde bulan Gabriel Sara'nın şutunda ise top üstten auta çıktı.

38. dakikada Florian Aye'nin pasında kendi yarı alanında topla buluşan Agyei, topla mesafe kat ederek ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğe çarparak auta gitti.

45. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Yunus Akgün pasını Rafael Leao'ya bıraktı. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45+1. dakikada sağ kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Rafael Leao göğsüyle önünde alıp ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+2. dakikada sol taraftan Gabriel Sara'nın kullandığı kornerde altıpasın gerisinden Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Gökhan Barcın, Bilal Gölen

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Rafael Leao, Deniz Gül

Yedekler: Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Anfernee Dijksteel, Tanguy Zoukrou, Matej Maglica, Massadio Haidara, Mahamadou Susoho, Show, Berkan Kutlu, Gonçalo Sousa, Daniel Agyei, Florian Aye

Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Emir Ortakaya, Arda Özyar, Uğur Kaan Yıldız, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Makana Baku, Onur Öztonga, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kartlar: Selçuk İnan, Anfernee Dijksteel (Kocaelispor)