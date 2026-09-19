Borsa İstanbul’da pay hareketliliği: Geri alımlar ve ortak işlemleri dikkat çekti

Borsa şirketlerinden peş peşe duyurular: Halka arz, yatırım ve finansman gündemi

Rum tarihçiden İsrail eleştirisi: "Kıbrıs’ta ikinci bir İsrail oluşturacaklar"

Borsa 14 Eylül haftasına neden düşüşle başladı? İşte kritik başlıklar!

Katılım finansının duayen ismi Osman Akyüz vefat etti

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli için tutuklama talebi

Fon soruşturmasında flaş gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı

17. dakikada Abdurrahim'in sol taraftan ortasında penaltı noktasına yönelen meşin yuvarlak savunma tarafından uzaklaştırılmak istendi. Pozisyonun devamında ceza yayındaki Diabate'nin gelişine vuruşunda top az farkla sol direk dibinden dışarı gitti.

Trendyol Süper Lig: Başakşehir: 1 - Gençlerbirlği: 0 (Maç devam ediyor)

Başakşehir FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.