Başakşehir FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Kemen'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Brnic'in, yerden arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Olsen tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0
17. dakikada Abdurrahim'in sol taraftan ortasında penaltı noktasına yönelen meşin yuvarlak savunma tarafından uzaklaştırılmak istendi. Pozisyonun devamında ceza yayındaki Diabate'nin gelişine vuruşunda top az farkla sol direk dibinden dışarı gitti.
33. dakikada Brnic'in sol taraftan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Shomurodov'un kontrol ettikten sonra yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Ogün Kamacı
Başakşehir FK: Muhammed Şengezer, Michal Karbownik, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Saba Kharebashvili, Olivier Kemen, Umut Güneş, Andreas Skov Olsen, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic, Davie Selke
Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Abbosbek Fayzullayev, Jakub Kaluzinski, Berkay Özcan, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gençlerbirlği: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitris Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Ousmane Diabate, Adama Traore (Rafael Luis dk. 24), Oğulcan Ülgün, Franco Tongya, Tiago Gouveia, Pedro Mendes
Yedekler: Gökhan Akkan, Muhammet Çavuşoğlu, Metehan Baltacı, Yiğit Hamza Aydar, Salih Uçan, Fıratcan Üzüm, Victor Orakpo, Sekou Koita, Prince Martor
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Andreas Skov Olsen (dk. 9), Eldor Shomurodov (dk. 33) (Başakşehir FK)
Sarı kartlar: Umut Güneş (Başakşehir FK), Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği)