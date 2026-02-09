Programla birlikte bölgenin üretim kapasitesinin artırılması, istihdamın güçlendirilmesi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması hedefleniyor.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nın yatırımcılara önemli avantajlar sunduğunu belirtti. Paksu, program kapsamında yatırım yeri tahsisi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz veya kâr payı desteği ile makine ve teçhizat alımlarına yönelik finansman destekleri sağlanacağını ifade etti.

Programın TRC1 Bölgesi’nde üretimi ve istihdamı artırarak bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracağını vurgulayan Paksu, yatırımcıları sunulan teşviklerden yararlanmaya davet etti.

Gaziantep’te çevre, kimya ve teknoloji yatırımları desteklenecek

Gaziantep’te desteklenecek yatırım konuları arasında çevre dostu ambalaj üretimi, gıda ve kimya sektörlerine yönelik yüksek nitelikli girdiler, orta ve yüksek teknoloji makine üretimi ile teknik tekstil ve fonksiyonel kumaş üretimi yer alıyor. Bu yatırımların, kentin sanayi altyapısını güçlendirmesi ve ihracat potansiyeline katkı sağlaması bekleniyor.

Adıyaman’da tarım, gıda ve turizm ön planda

Adıyaman’da asgari 300 büyükbaş kapasiteli entegre et ve/veya süt hayvancılığı yatırımları, bademin işlenmesi ve katma değerli badem ürünleri üretimi, dört yıldız ve üzeri konaklama tesisleri ile su ürünleri üretimi ve işleme tesisleri desteklenecek alanlar arasında bulunuyor.

Kilis’te tarıma dayalı sanayi ve turizm öne çıkıyor

Kilis için belirlenen yatırım alanları arasında asgari 300 büyükbaş kapasiteli entegre hayvancılık yatırımları, dört yıldız ve üzeri konaklama tesisleri, üzüm işleme ve üzüm yan ürünlerinden katma değerli ürün üretimi ile zeytin ve zeytin atıklarından katma değerli ürün üretimi yer alıyor.

Başvurular elektronik ortamda alınacak

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’na başvurular, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan

yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.