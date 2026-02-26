İç piyasada, Ocak ayı dış ticaret istatistikleri, Şubat ayı ekonomik güven endeksi ve Merkez Bankası’nın haftalık para, banka, döviz rezervi ile menkul kıymet istatistikleri gündemde.

Özellikle TCMB toplam rezervinin, eurobond itfasının etkisiyle geçen hafta yaklaşık 6 milyar dolar düşüşle 206 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. Bankacılar, 20 Şubat ile sona eren haftada net rezervin 7 milyar dolar azalarak 89 milyar dolara gerilediğini hesapladı. Resmi veriler bugün açıklanacak.

Dolar/TL bu sabah 43,8850 seviyesinde işlem görürken, TL ay başından bu yana yüzde 0,8 değer kaybetti. Dolar karşısında TL’nin bu yılki kaybı ise yüzde 2,1 olarak gerçekleşti. Uzmanlar, TL’nin her gün nominal olarak sınırlı değer kaybına rağmen, reel bazda son iki yıldır değer kazandığını belirtiyor.

Jeopolitik Riskler ve Görüşmeler Piyasada Yakından İzleniyor

Artan jeopolitik riskler özellikle emtia fiyatları başta olmak üzere küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor. ABD ve İran, Tahran’ın nükleer programına ilişkin uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözmek üzere üçüncü tur görüşmeleri bugün Cenevre’de gerçekleştirecek. Görüşmelerin, bölgede askeri varlığını artıran ABD’nin İran’a olası saldırı ihtimalini azaltması bekleniyor.

Enflasyon ve Ekonomik Beklentiler Piyasada Odak Noktası

Yüksek seyreden enflasyon gelişmeleri de piyasada ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Ekonomi yönetimi yıl sonu enflasyonunun yüzde 20’nin altında kalacağını ifade etse de piyasanın tahminleri yüzde 23-24 seviyesine yükseldi. Ekonomistler, dezenflasyon sürecinin yavaş ilerleyeceğini ve faiz indirimlerinin düşük bir hızla süreceğini öngörüyor.

Asya Piyasaları ve Nvidia Etkisi

Asya borsaları, dünyanın en değerli şirketi Nvidia’nın bilançosunun beklentileri aşmasıyla yükseldi. Yapay zekaya ilişkin endişeler hafiflerken, Japon Yeni ise faiz politikalarındaki belirsizlik nedeniyle yön bulamadı.