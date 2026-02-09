TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın, yüzde 7,45, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,72 oranında reel getiriyle ilk sırada yer aldı.

Aylık bazda tablo

Yİ-ÜFE ile yapılan hesaplamaya göre, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 9,50, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,93 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31 oranında reel getiri sağladı. Aynı dönemde euro yüzde 1,18, ABD doları ise yüzde 1,39 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 7,23 oranında reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,18, mevduat faizi yüzde 1,76, euro yüzde 3,22 ve ABD doları yüzde 3,43 oranında reel kayıp yaşattı.

Üç ve altı aylık dönemde de lider altın

Üç aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde ABD doları, her iki endekse göre de en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

Altı aylık değerlendirmede de tablo değişmedi. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 35,44 oranlarında en yüksek reel getiriyi sağladı. ABD doları ise aynı dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren araç oldu.

Yıllık bazda açık ara birincilik

Yıllık değerlendirmede de külçe altın, yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sunan yatırım aracı olarak dikkat çekti. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 70,97, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 66,41 oranında reel getiri sağladı.

Yıllık bazda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde euro, mevduat faizi ve DİBS reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi ve ABD doları yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile yapılan hesaplamalarda da benzer şekilde euro, mevduat faizi ve DİBS pozitif getiri sunarken; BIST 100 ve ABD doları negatif performans sergiledi.