Araç fiyatına göre değişen kasko ücretleri, zorunlu trafik sigortası ise araçların kategorilerine göre belirlenen tavan fiyatlarla belirleniyor.

Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması 2017 yılından itibaren devreye girmişti. Sigorta şirketleri, bu sınırlamalarla poliçeler düzenlese de, fiyat artışları ve şirketlerin zarar etmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Sektör temsilcilerine göre, yüksek sigorta ücretleri sürücüleri zor durumda bırakırken, zorunlu trafik sigortası yaptırılmadığı takdirde ciddi cezalarla karşılaşılabiliyor.

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyonun üzerinde ve bu araçların tümünün zorunlu trafik sigortası yaptırması gerekiyor. Ancak son yıllarda sigorta ücretlerinin artmasıyla birlikte, sürücüler için bu masraf daha da zorlayıcı hale geldi. Sektör temsilcisi Gökhan Ardeşen, ‘‘Sıfır araçların kasko bedeli trafik sigortasına göre daha yüksek olabiliyor. Kasko bedeli aracın değerine göre değişiyor. Ancak araç yaşlandıkça fiyatı düşer, dolayısıyla kasko bedeli de daha düşük olabiliyor. Zorunlu trafik sigortası ücretleri ise 2017 yılından bu yana tavan fiyat uygulamasına göre belirleniyor’’ dedi.

Ardeşen, trafik sigortası yapılmadığı takdirde karşılaşılan cezaların da önemli olduğunu vurguladı. ‘‘Şu anda Türkiye’de 30 milyonun üzerinde trafiğe kayıtlı araç var ve her biri zorunlu trafik sigortası yaptırmak zorunda. Trafik kazalarında, zorunlu trafik sigortası karşı tarafın hasarını karşılıyor. Sigorta yaptırılmadan kaza yaşanırsa, çok daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca trafik çevirmelerinde trafik sigortası olmayan araçlar bağlanır ve para cezası uygulanır’’ şeklinde konuştu.

Sektör temsilcisi, trafik sigortasının ertelenemeyecek bir zorunluluk olduğunu belirterek, ‘‘Sürücüler trafik sigortasını yaptırmak zorundalar. Ertelendiklerinde dahi bu ücret, cezası ile ödenmek zorunda kalır. Kasko ise sürücünün tercihlerine göre yapılabilir, ancak trafik sigortası yaptırmak zorunlu’’ ifadelerini kullandı.