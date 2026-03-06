"Galatasaray Kulübü'nün 03.03.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Trabzonspor Kulübü'nün 03.03.2026 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Fenerbahçe Kulübü'nün 04.03.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Beşiktaş Kulübü'nün 04.03.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Erzurumspor FK Kulübü'nün 04.03.2026 tarihinde oynanan Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.