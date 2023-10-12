Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın takımdan ayrılmasının ardından bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı. Trabzonspor'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1’i lig ve 2’si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’ya hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.